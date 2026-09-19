Cerraron el Paso del Cristo Redentor tras activarse la alerta amarilla por nevadas y vientos

Las intensas nevadas y vientos registrados en la zona de la Alta Montaña, en la provincia de Mendoza, derivaron en el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor, que divide a nuestro país de Chile y que contempla la interrupción del tránsito por el túnel desde las 14 del sábado y el cierre de la barrera de Uspallata dos horas antes.

La decisión fue acordada por las coordinaciones de ambas naciones, que evaluaron los pronósticos meteorológicos para la cordillera, por lo que la circulación quedará restringida como medida de seguridad frente al deterioro esperado de las condiciones en la zona.

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Las autoridades anunciaron que "el lunes 21 se comunicará por este medio oficial el estado actualizado del Sistema Cristo Redentor de acuerdo a los pronósticos climáticos que garanticen la transitabilidad y apertura segura del corredor internacional".

Este paso es uno de los principales vínculos terrestres entre ambos países y concentra el tránsito de particulares, transporte de cargas y turistas. Por eso, las autoridades solicitaron a quienes tenían previsto viajar que consulten los canales oficiales antes de iniciar el recorrido hacia la frontera.

El mapa muestra la situación en la zona (SMN).

La eventual reapertura dependerá de que los pronósticos climáticos y condiciones de transitabilidad permitan una circulación segura. La evaluación incluirá comportamiento de nevadas, intensidad del viento, visibilidad y estado de los caminos en los sectores de mayor altitud.

El anuncio se produce en un contexto de precipitaciones que comenzaron durante el viernes y que, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se extenderán durante el fin de semana.

Clima para la jornada

Para el sábado, el ente anticipó cielo mayormente nublado en el sector sur y precipitaciones débiles desde las 11. A partir de las 15, las mismas alcanzarán prácticamente toda la alta montaña y ganarán intensidad en el sur, situación que podría prolongarse durante la noche y el domingo.

Las bajas temperaturas previstas en los principales puntos del recorrido refuerzan el riesgo de formación de hielo y acumulación de nieve sobre la calzada. En Uspallata, la temperatura estimada era de 6 grados, mientras que en Punta de Vaca se ubicaba en -3 grados.

El Paso Pehuenche también seguirá cerrado al tránsito (imagen ilustrativa).

En los tramos más altos, los valores descendían aún más: Puente del Inca registraba -6 grados y Las Cuevas, -7 grados. Estas condiciones pueden afectar la adherencia de los vehículos, reducir la visibilidad y demorar las tareas de despeje de las rutas.

Además, el paso Pehuenche también continúa cerrado, por lo que los cruces fronterizos permanecían condicionados por el escenario meteorológico. Las autoridades dijeron que los conductores no deben tomar rutas de montaña si no cuentan con información actualizada, equipamiento adecuado y condiciones mínimas de seguridad.

Alerta pasará a naranja el domingo

Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas y vientos para la cordillera de Mendoza durante el sábado. Para el domingo, el aviso escalará a nivel naranja por ambos fenómenos, ante un empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas.

Una alerta naranja implica la posibilidad de fenómenos que puedan interrumpir las actividades cotidianas y afectar la seguridad de las personas. Frente a esto, el ente recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y limitar las salidas a casos indispensables.

Recomendaciones a tener en cuenta

Ante vientos intensos, se aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, como macetas, sillas y toldos, y se recomienda cerrar puertas y ventanas, alejarse de carteles, postes, árboles y marquesinas, y detener la marcha en un sitio seguro si la visibilidad disminuye por tierra levantada o nieve.

Para las nevadas, el SMN pidió circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, con pala y elementos de seguridad. Además, recomendó revisar techos, canaletas y desagües para prevenir problemas por acumulación de nieve.



