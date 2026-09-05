Chaparrones, viento y mínima de 3 grados: cómo estará el clima el fin de semana y cuándo sube la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un marcado contraste en las condiciones del tiempo para los próximos días. En Buenos Aires, este sábado 5 de septiembre estará atravesado por la inestabilidad y el viento.

De acuerdo al pronóstico, durante la mañana y la tarde se registrarán ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, acompañadas por una probabilidad de chaparrones de entre el 10% y el 40%.

La máxima prevista para hoy será de 14 grados, y las precipitaciones cesarán hacia la noche, dejando un cielo parcialmente nublado y una marca térmica que rondará los 8 grados.

Cómo estará el clima el domingo en Buenos Aires





Para el domingo 6 de septiembre, el ambiente frío se consolidará de manera notable. La mínima caerá hasta los 3 grados en las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima apenas alcanzará los 12 por la tarde.

A pesar de la marcada baja de temperatura, no se esperan lluvias durante todo el día, observándose condiciones de cielo algo a parcialmente nublado y vientos moderados.

Buenos Aires: así estará el clima durante el fin de semana.

Pronóstico extendido: ascenso paulatino de las temperaturas durante la próxima semana





A partir del inicio de la semana hábil, el flujo de aire cambiará gradualmente, permitiendo una recuperación de las marcas térmicas que se acercará a valores primaverales hacia el viernes:

Lunes 7: el día comenzará muy frío, con una mínima de 4 grados , pero con cielo mayormente despejado por la mañana y una máxima que llegará a los 13 .

Martes 8: se consolidará el ascenso térmico con pleno sol. La mínima será de 6 y la máxima escalará hasta los 17 grados .

Miércoles 9: con intervalos de nubosidad, la mínima se ubicará en 10 grados y la máxima rozará los 19 .

Jueves 10: se mantendrá el ambiente agradable, con una mínima de 10 y una máxima que alcanzará los 20 grados.

Viernes 11: La semana cerrará con temperaturas casi primaverales. La mínima será de 12 grados y la máxima se posicionará en los 21, aunque retornarán las ráfagas de viento hacia la tarde y la noche (42-50 km/h).

El pronóstico para Buenos Aires durante la próxima semana.

Sin alertas por tormentas fuertes para los próximos días, la atención estará puesta en abrigarse durante el fin de semana para luego dar paso a una semana de temperaturas cada vez más agradables.