Chau al frío extremo en Buenos Aires: de cuánto será la temperatura máxima el fin de semana y cómo arrancará septiembre

El cierre de agosto se presenta con estabilidad en Buenos Aires. Tras un inicio de sábado fresco, las temperaturas irán en ascenso para dar paso a un fin de semana con marcas agradables y, fundamentalmente, sin previsión de lluvias.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que tanto para este 29 como para el domingo 30 predominará el cielo algo a parcialmente nublado, manteniendo tardes templadas que invitan a disfrutar al aire libre.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Buenos Aires





El clima comenzó frío este sábado 29, con una mínima de 8 grados. Sin embargo, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 18. El cielo estará algo nublado por la mañana y la tarde, pasando a parcialmente nublado hacia la noche, con 0% de probabilidad de lluvias.

El domingo mostrará una mañana algo más templada, con una temperatura mínima de 12 grados. Durante la tarde se mantendrá el cielo parcialmente nublado y la máxima volverá a tocar los 18 grados, acompañando un panorama general muy agradable.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

El pronóstico extendido: qué se espera para el inicio de septiembre





El arranque de la nueva semana y del mes de septiembre mantendrá la estabilidad y las temperaturas primaverales, con máximas que oscilarán en la franja de los 16 a 20 grados y nula presencia de lluvias:

Lunes 31: el último día del mes registrará una mínima de 12 grados y una máxima que trepará hasta los 19, con intervalos de sol y nubes.

Martes 1 de septiembre: el primer día del mes amanecerá fresco con 8 grados de mínima, pero rápidamente subirá por la tarde hasta rozar los 19, con cielo parcialmente nublado.

Miércoles 2: se mantendrán las condiciones estables, con valores entre los 10 y los 18 grados.

Jueves 3: registra un leve descenso temporario de la marca máxima, ubicándose en los 16 grados, con una mínima de 11 y nubosidad variable.

Viernes 4: para el cierre de la semana laboral se prevé la jornada más templada del período, con una mínima de 10 grados y una máxima que alcanzará los 20 grados bajo un cielo parcialmente nublado.