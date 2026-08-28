Chau bono de ANSES: un grupo de jubilados podría dejar de cobrar los $70.000 desde septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la actualización que recibirán los jubilados y pensionados en septiembre de 2026, con un incremento del 2,11% sobre las prestaciones previsionales.

Sin embargo, no todos los jubilados mantendrán el mismo nivel de ingresos. En caso de que continúe el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen con los requisitos establecidos, algunos beneficiarios podrían dejar de obtener este refuerzo o recibir un monto menor, por lo que el ingreso final sería diferente al de los meses anteriores.

¿Quiénes dejarían de cobrar el bono de $70.000 en septiembre 2026?





¿Quiénes dejarían de cobrar el bono de $70.000 en septiembre 2026?

En caso de mantenerse el pago del bono, no todos los jubilados accederían al monto completo del refuerzo, ya que está destinado principalmente a quienes cobran la jubilación mínima y a determinados beneficiarios del sistema previsional.

La jubilación mínima tendrá en septiembre un aumento del 2,11%, porcentaje que surge de la inflación de julio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y pasará de $419.775,93 en agosto a $428.591,22. Esto representa una suba de $8.815,29 en el haber básico.

En caso de que se confirme la continuidad del bono, quienes perciban la jubilación mínima podrían recibir el haber actualizado más el refuerzo de $70.000, por lo que el monto bruto llegaría a $498.591,22. El pago se realizaría de manera automática junto con los haberes previsionales, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Para los jubilados cuyos haberes superen el mínimo, el esquema podría contemplar un bono proporcional, como ocurrió anteriormente. En ese caso, el refuerzo disminuiría a medida que aumente el haber previsional, por lo que quienes cobren por encima de determinado límite recibirían menos de $70.000 y, al superar el tope establecido, podrían dejar de contar con él.

El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de pensiones graciables otorgadas por el Estado nacional.