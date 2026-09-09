Chiche Gelblung ya descansa en La Tablada: el emotivo último adiós a una leyenda de los medios

El cortejo fúnebre que traslada los restos de Samuel "Chiche" Gelblung salió de Loyola 1139 a las 15.15 rumbo al Cementerio Israelita de La Tablada, donde continúa la despedida del histórico periodista. El vehículo avanza acompañado por un segundo móvil en el que viajan Cristina Seoane, su esposa, y sus hijos.

El velatorio se había desarrollado desde temprano en una de las salas velatorias de la AMIA, en el barrio porteño de Villa Crespo. Desde las 10.30, familiares, amigos, colegas y distintas figuras del ambiente periodístico y televisivo se acercaron para despedir al reconocido comunicador. Uno de los primeros en llegar fue Gustavo Sofovich, que además envió una corona en su nombre y en el de su padre. La ceremonia se ajustó a las costumbres de la tradición judía y mantuvo un tono íntimo, atravesado por la emoción y el recuerdo.

El último adiós a Chiche. (Carlos Ventura/Crónica)

Gelblung murió este miércoles a los 82 años. Había sido internado el lunes por la noche en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y luego derivado al Sanatorio Los Arcos, donde finalmente falleció durante la mañana. La despedida llega tras un año marcado por distintos problemas de salud y varias internaciones.

El último adiós a Chiche. (Carlos Ventura/Crónica)

Con más de seis décadas de trayectoria, Gelblung dejó una huella imborrable en los medios gráficos, la radio y la televisión. Supo transformar cada ámbito por el que pasó a fuerza de intuición, polémica y un olfato inigualable para captar el interés del público.El ingreso al predio de La Tablada -el jardín de paz judío más grande del país y de toda Latinoamérica- se realiza por la "Parte nueva", sobre la calle Donovan, tal como había anticipado su círculo íntimo. Allí, entre familiares, amigos y colegas, se completará el último adiós a una de las voces más influyentes del periodismo argentino.

Facundo Pedrini, director de noticias de Crónica TV; Marcelo Carbone, vicepresidente de Grupo Olmos; y Hugo Ferrer, director de Grupo Crónica. (Gentileza Infobae)

El último adiós a Chiche. (Carlos Ventura/Crónica)

El ingreso al predio de La Tablada -el jardín de paz judío más grande del país y de toda Latinoamérica- se realiza por la "Parte nueva", sobre la calle Donovan, tal como había anticipado su círculo íntimo. Allí, entre familiares, amigos y colegas, se completará el último adiós a una de las voces más influyentes del periodismo argentino.