Científicos del Conicet prueban una innovadora estrategia contra el dengue

Científicos del CONICET avanzan en el desarrollo de una innovadora estrategia biológica para combatir al Aedes aegypti, el insecto vector del dengue, el zika y el chikungunya.

La investigación utiliza la Técnica del Insecto Estéril (TIE), un método que consiste en criar y liberar machos esterilizados mediante radiación para que, al aparearse con hembras silvestres, se interrumpa el ciclo reproductivo de la población de mosquitos sin alterar el ecosistema.

Cómo funciona la prueba biológica en territorio bonaerense

El proyecto es encabezado por los especialistas Sheila Ons y Agustín Bazzini, en articulación con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y municipios de la Provincia de Buenos Aires.

La técnica se enfoca exclusivamente en la liberación de especímenes machos, los cuales no pican ni transmiten el virus del dengue, garantizando una alternativa sustentable que busca reducir la dependencia de los insecticidas químicos habituales.

Sobre el mecanismo de control de la especie, Sheila Ons explicó: "La estrategia apunta a liberar machos estériles de forma masiva en zonas urbanas para competir con los machos fértiles. De este modo, las hembras depositan huevos no viables, lo que disminuye progresivamente la densidad poblacional del vector".

Resultados preliminares y proyección ambiental

Los ensayos de laboratorio y las pruebas piloto de campo han demostrado un impacto positivo en la reducción del volumen de larvas en las áreas delimitadas para el estudio.

Al no requerir la aplicación de productos tóxicos, este sistema preserva a otros insectos benéficos y evita el desarrollo de resistencia a los larvicidas tradicionales.

Respecto al alcance ambiental y sanitario de la metodología, Agustín Bazzini destacó: "Es una herramienta de control biológico con un alto grado de especificidad y de impacto cero en la fauna nativa. Constituye un complemento clave para las tareas comunitarias de prevención y descacharreo en las épocas de mayor temperatura".