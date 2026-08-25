Cierra Aeroparque: por qué motivo, desde qué hora y qué pasará con los vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery dejará de operar durante 55 horas por trabajos de mantenimiento en su pista principal.

Desde las 9 de este martes 25 de agosto, hasta las 16 del jueves 27, los vuelos de cabotaje y regionales serán derivados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El impacto sobre Ezeiza será significativo: de los 530 movimientos diarios que registra pasará a recibir unos 940 durante la intervención, cerca de un 80% más que su actividad habitual.

Qué trabajos se realizarán en Aeroparque



El mantenimiento de la pista forma parte de un programa de infraestructura que contempla inversiones superiores a los 85 millones de dólares y que busca ampliar la capacidad del aeropuerto y acompañar el crecimiento de pasajeros y operaciones registrado en los últimos años.

La intervención fue anunciada oficialmente el 5 de junio, con el objetivo de que las compañías pudieran anticipar la reprogramación de vuelos y ajustar su esquema operativo.

La franja elegida, según fuentes del concesionario Aeropuertos Argentina, responde a que concentra una menor cantidad de operaciones que otros días de la semana y ofrece condiciones meteorológicas más favorables para fines de agosto.

Se realizarán trabajos de mantenimiento en la pista del Aeroparque Jorge Newbery.

Las obras se integran a un proyecto más amplio de modernización de Aeroparque. En una primera etapa se amplió la Plataforma Norte, se extendió el PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico y el hall de check-in, y se realizaron mejoras en las vialidades de Arribos Internacionales.

La segunda fase contempla nuevas ampliaciones en las áreas de preembarque nacional y la incorporación de sistemas destinados a agilizar los procedimientos. De acuerdo con las proyecciones del proyecto, esas herramientas permitirían reducir hasta un 26% el tiempo de check-in y un 33% el correspondiente al PIR.

También están previstas una nueva sala VIP, una ampliación de la superficie comercial y nuevas propuestas gastronómicas.