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Martes, 25 de agosto de 2026

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Cierra Aeroparque: por qué motivo, desde qué hora y qué pasará con los vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery dejará de operar durante 55 horas y un número importante se servicios fueron reprogramados.

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El Aeroparque Jorge Newbery dejará de operar durante 55 horas por trabajos de mantenimiento en su pista principal.

Desde las 9 de este martes 25 de agosto, hasta las 16 del jueves 27, los vuelos de cabotaje y regionales serán derivados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El impacto sobre Ezeiza será significativo: de los 530 movimientos diarios que registra pasará a recibir unos 940 durante la intervención, cerca de un 80% más que su actividad habitual.

Qué trabajos se realizarán en Aeroparque


El mantenimiento de la pista forma parte de un programa de infraestructura que contempla inversiones superiores a los 85 millones de dólares y que busca ampliar la capacidad del aeropuerto y acompañar el crecimiento de pasajeros y operaciones registrado en los últimos años.

La intervención fue anunciada oficialmente el 5 de junio, con el objetivo de que las compañías pudieran anticipar la reprogramación de vuelos y ajustar su esquema operativo.

La franja elegida, según fuentes del concesionario Aeropuertos Argentina, responde a que concentra una menor cantidad de operaciones que otros días de la semana y ofrece condiciones meteorológicas más favorables para fines de agosto.

Se realizarán trabajos de mantenimiento en la pista del Aeroparque Jorge Newbery.
Se realizarán trabajos de mantenimiento en la pista del Aeroparque Jorge Newbery.

Las obras se integran a un proyecto más amplio de modernización de Aeroparque. En una primera etapa se amplió la Plataforma Norte, se extendió el PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico y el hall de check-in, y se realizaron mejoras en las vialidades de Arribos Internacionales.

La segunda fase contempla nuevas ampliaciones en las áreas de preembarque nacional y la incorporación de sistemas destinados a agilizar los procedimientos. De acuerdo con las proyecciones del proyecto, esas herramientas permitirían reducir hasta un 26% el tiempo de check-in y un 33% el correspondiente al PIR.

También están previstas una nueva sala VIP, una ampliación de la superficie comercial y nuevas propuestas gastronómicas.

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