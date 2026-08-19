Cierra la estación Entre Ríos de la Línea E: cuándo y por qué

A partir del próximo jueves 20, la estación Entre Ríos de la Línea E permanecerá cerrada al público por un plazo aproximado de tres meses.

La medida responde al inicio de las obras del Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

La intervención busca optimizar la infraestructura y mejorar la experiencia de los usuarios. Con esta iniciativa, la estación se suma a Tribunales de la Línea D y General Urquiza de la Línea E, que también se encuentran fuera de servicio por reformas.

Trabajos de infraestructura, impermeabilización y restauración patrimonial

El proyecto contempla tareas de impermeabilización con inyección y tratamiento de juntas, además de la colocación de un revestimiento anticorrosión en el techo para canalizar el agua.

Según fuente oficiales, también se realizará la pintura integral, recambio de pisos, instalación de luces LED, nueva señalética con braille y renovación de mobiliario en andenes.

En esta línea, se indicó que "dado que el espacio cuenta con declaratoria patrimonial, se desplegará una restauración profesional de sus murales".

Las labores se realizarán bajo los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Alcance del plan y mejoras en la experiencia de viaje

Por último, se detalló que las obras abarcarán accesos, escaleras, vestíbulos y andenes con el objetivo de transformar la estación en un espacio más ordenado, cómodo y luminoso.