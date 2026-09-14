Cierra una clave estación de subte por tres meses: cuál es y desde cuándo afecta el servicio

Los pasajeros que utilizan la Línea C del subte deberán tener en cuenta una modificación en el servicio debido al cierre temporal de una de sus estaciones. La medida responde a una serie de trabajos destinados a renovar y poner en valor las instalaciones.

La estación afectada se encuentra en una zona céntrica de la ciudad y permanecerá sin servicio mientras avancen las obras. La intervención está incluida dentro del programa de renovación que Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) lleva adelante en distintos puntos de la red.

¿Cuál es la estación de la Línea C de subte que permanecerá cerrada?





¿Cuál es la estación de subte que permanecerá cerrada?

La estación Lavalle de la Línea C deja de prestar servicio desde este lunes 14 de septiembre debido al inicio de una serie de trabajos de renovación integral.

De acuerdo con el cronograma previsto, las tareas se extenderán durante aproximadamente tres meses, por lo que los trenes pasarán por el lugar sin detenerse.

Durante ese período se realizarán mejoras en distintos sectores de la estación, entre ellos los accesos, las escaleras, los vestíbulos y los andenes.

El proyecto contempla impermeabilización, pintura, renovación de pisos, instalación de luces LED, nueva señalética y recambio de mobiliario.

La intervención también incorpora mejoras vinculadas con la accesibilidad, como señalización en braille. A su vez, por el valor patrimonial de Lavalle, se llevarán adelante trabajos de restauración en los revestimientos cerámicos y en dos murales de 15 metros de extensión ubicados en los andenes.

El cierre se suma a un programa de renovación que ya permitió intervenir 20 estaciones de las líneas A, B, C, D y E, además de distintos paradores del Premetro. El objetivo es avanzar de manera progresiva con mejoras en diferentes puntos de la red.

Mientras Lavalle permanece cerrada, también continúan las obras en Medrano, de la Línea B; Tribunales, de la D; y General Urquiza y Entre Ríos, de la E.

Más adelante, el plan contempla trabajos en Alberti, Pasco y Sáenz Peña de la Línea A; Ángel Gallardo y Dorrego de la B; e Independencia de la C.