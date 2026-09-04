Cierran la autopista Dellepiane durante 24 horas en ambas manos: ¿Desde cuándo?

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada durante 24 horas desde este sábado por una obra que obligará a implementar distintos desvíos. El corte comenzará a las 7 y se realizará para instalar una nueva pasarela peatonal.

El operativo estará a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), junto con el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires. Para montar la estructura se utilizarán dos grúas de gran porte que deberán colocar las vigas principales de la futura pasarela, de 25 metros de largo, 4,5 metros de ancho y 150 toneladas de peso cada una.

Los desvíos en la Dellepiane

Existen una serie de variantes para quienes tengan que pasar por la zona. En sentido hacia el centro, el corte será entre la avenida Escalada y la avenida Lacarra. Los vehículos deberán salir de la autopista y continuar por la colectora Sur, habilitada recientemente, para luego retomar la traza a la altura del peaje de la autopista 25 de Mayo.

En dirección a la Provincia, la interrupción se extenderá desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Larrazábal. En este caso, los vehículos que lleguen desde la 25 de Mayo serán desviados hacia la autopista Perito Moreno.

Como alternativas para continuar el viaje, los conductores podrán seguir por la avenida General Paz y la autopista Riccheri. También podrán volver a ingresar a la Dellepiane mediante las rampas de Larrazábal, Murguiondo o Piedra Buena.

La nueva pasarela permitirá conectar de manera segura ambos lados de la autopista y también funcionará como acceso a una futura estación del Metrobús, que estará ubicada en el centro de ambas manos de la Dellepiane. El paso contará con escaleras y rampas para garantizar la accesibilidad.

La obra forma parte del proyecto de renovación integral de la autopista y se suma a otros trabajos que ya avanzaron en la zona. Una nueva pasarela en Piedra Buena ya fue habilitada, mientras que también fueron montadas las estructuras de las futuras pasarelas de Albariño y Basualdo.

Mientras duren los trabajos, los vecinos podrán utilizar como alternativa la pasarela de White, ubicada a una cuadra. Más adelante, el proyecto contempla la construcción de dos nuevos puentes, peatonales y vehiculares, sobre las calles Asturias y Lasalle.