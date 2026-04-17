Cierre de semana en ANSES: los jubilados y pensionados que cobran este viernes 17 de abril
Con el pago a un nuevo grupo de jubilados, el cronograma de abril alcanza un punto clave. ¿A qué terminación de DNI le corresponde la liquidación de su haber?
Este viernes 17 de abril corresponde que más jubilados y pensionados de la mínima perciban su haber mensual con aumento y bono. Como de costumbre, la entidad que se encarga de realizar los pagos es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Con el incremento del 2,9% ya impactado en los recibos, la jornada de hoy cierra una semana de acreditaciones masivas para el sector, consolidando un "piso" de ingresos.
El refuerzo extraordinario de $70.000 actúa como un concepto indispensable junto al salario, pese a que se encuentra en el mismo monto desde hace bastantes meses.
Cobros de hoy, viernes 17 de abril: los jubilados y pensionados que reciben su haber
De acuerdo al cronograma oficial de la ANSES, hoy reciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el monto de la jubilación mínima y tienen la siguiente terminación de documento:
DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.
Aquellos con DNI terminados en 6 deberán esperar hasta el lunes 20 de abril para cobrar, cuando se retome el calendario de pagos luego del fin de semana.
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados durante abril de 2026?
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.
- DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.
- DNI terminados en 2: martes 14 de abril.
- DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.
- DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.
- DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.
- DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.
- DNI terminados en 7: martes 21 de abril.
- DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.
- DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.
La cifra definitiva para jubilados y pensionados: ¿Qué monto debe figurar en la cuenta?
Para este grupo de la mínima, el total (siempre que no existan préstamos de ANSES o moratorias que descuenten cuotas) se compone de dos cifras fundamentales.
Por un lado, el haber mensual con el ajuste, que quedó en $380.319,31. Por el otro, el bono de refuerzo previsional de $70.000, que termina de definir el total.
Con la suma de ambos números, se conforma un ingreso de $450.319,31 que deberá verse depositado en abril. Ningún beneficiario puede recibir un valor inferior.