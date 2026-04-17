Cierre de semana en ANSES: los jubilados y pensionados que cobran este viernes 17 de abril

Este viernes 17 de abril corresponde que más jubilados y pensionados de la mínima perciban su haber mensual con aumento y bono. Como de costumbre, la entidad que se encarga de realizar los pagos es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Con el incremento del 2,9% ya impactado en los recibos, la jornada de hoy cierra una semana de acreditaciones masivas para el sector, consolidando un "piso" de ingresos.

El refuerzo extraordinario de $70.000 actúa como un concepto indispensable junto al salario, pese a que se encuentra en el mismo monto desde hace bastantes meses.



Cobros de hoy, viernes 17 de abril: los jubilados y pensionados que reciben su haber





De acuerdo al cronograma oficial de la ANSES, hoy reciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el monto de la jubilación mínima y tienen la siguiente terminación de documento:

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

Aquellos con DNI terminados en 6 deberán esperar hasta el lunes 20 de abril para cobrar, cuando se retome el calendario de pagos luego del fin de semana.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados durante abril de 2026?





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril .

. DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.





Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.



Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este viernes 17 de abril.

La cifra definitiva para jubilados y pensionados: ¿Qué monto debe figurar en la cuenta?





Para este grupo de la mínima, el total (siempre que no existan préstamos de ANSES o moratorias que descuenten cuotas) se compone de dos cifras fundamentales.

Por un lado, el haber mensual con el ajuste, que quedó en $380.319,31. Por el otro, el bono de refuerzo previsional de $70.000, que termina de definir el total.

Con la suma de ambos números, se conforma un ingreso de $450.319,31 que deberá verse depositado en abril. Ningún beneficiario puede recibir un valor inferior.