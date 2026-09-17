Clima de hoy, jueves 17 de septiembre: jornada fresca a agradable, con buen tiempo y mayormente soleada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante este jueves 17 de septiembre se espera una jornada con buen clima, agradable y con cielo claro en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el inicio del día se esperan temperaturas cercanas a los 12 grados y un cielo algo a parcialmente nublado. En el resto de la jornada, se mantendrá el buen clima y se espera un ascenso de la temperatura, que llegará hasta los 22 grados.

El pronóstico extendido para los próximos días en el AMBA (Imagen captura).

Además, el organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que no hay alertas por condiciones adversas en ninguna provincia del país.

En tanto, el viernes seguirá el buen tiempo en el AMBA. La jornada arrancará con un cielo parcialmente nublado, buen tiempo y con una temperatura que rondará entre los 11 grados de mínima y la máxima será de 22 grados.

Por último, el sábado arrancará con un ambiente fresco a agradable, con buen tiempo y con cielo parcialmente cubierto. La temperatura mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 23 grados.