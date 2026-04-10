Clima "de locos": ¿Qué pasa con la lluvia este fin de semana?

El otoño ya se instaló en Buenos Aires, pero este fin de semana dará un respiro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el termómetro subirá a partir de mañana sábado 11 de abril, aunque el aire fresco de la madrugada seguirá siendo el protagonista. Tras una semana marcada por la humedad y el ciclón que se alejó hacia el océano, los vecinos de la Ciudad y el Conurbano tendrán tardes mucho más agradables.

La clave de los próximos días será la amplitud térmica. Mientras las máximas rozarán valores casi veraniegos, las mínimas se mantendrán bajas, lo que obligará a vestirse con muchas capas de ropa para no sufrir el cambio de temperatura entre el sol y la sombra.

Sábado con nubes y amenaza de agua a la noche

Mañana sábado 11, el día arrancará fresco con una mínima de 16 grados. Con el correr de las horas, el sol ganará fuerza y el termómetro llegará a los 23 grados en horas de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero el ambiente será seco, ideal para ventilar la casa después de tantos días de humedad acumulada.

Sin embargo, hay que prestar atención si tenés planes para salir a cenar o ir a ver a algún amigo. Los expertos advirtieron sobre una probabilidad del 40% de lluvias aisladas hacia la noche del sábado. Estas precipitaciones se concentrarían entre las 20 y las 23 horas, especialmente en la zona norte del Conurbano. Los vientos soplarán de forma leve, por lo que no se espera un descenso brusco de la térmica durante el horario de salida.

Servicio Meteorológico Nacional.

Domingo de sol y el pico de calor de la semana

El domingo 12 de abril traerá el alivio definitivo para quienes planean el asado o la salida al aire libre. La jornada comenzará con una mínima de 17 grados, pero por la tarde la máxima escalará hasta los 25 grados. Será el día más cálido de todo el periodo analizado y el ambiente se sentirá casi veraniego bajo los rayos del sol.

A pesar de que habrá nubosidad variable, el riesgo de lluvia es prácticamente nulo para el resto del día. Existe una chance mínima de algunas gotas por la madrugada, pero el tiempo se estabilizará rápido. Este "mini veranito" representa un respiro necesario frente al frío polar que azotó a la región durante la semana pasada y que disparó el consumo de gas en miles de hogares.

Lunes y martes sin paraguas en el laburo

La semana laboral arrancará con condiciones muy similares y sin grandes sobresaltos. El lunes 13 la mínima se ubicará en los 17 grados y la máxima llegará nuevamente a los 24 grados. Aunque el cielo tendrá bastante presencia de nubes, el SMN anticipó que habrá momentos de sol pleno durante la tarde, lo que mantendrá el ambiente templado.

Para el martes 14, la tónica será idéntica. Se espera un rango térmico de entre 17 y 24 grados, manteniendo la estabilidad en toda la región metropolitana. Recién hacia la noche del martes vuelven a aparecer algunas nubes peligrosas con un 30% de probabilidades de lluvias débiles, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones de último momento antes de volver a casa.

Servicio Meteorológico Nacional.

Miércoles y jueves: el invierno pide pista

El miércoles 15 de abril presentará una leve variación. La mínima subirá un escalón hasta los 18 grados, pero la tarde se mantendrá en los 24 grados. La jornada se presentará completamente nublada y el viento empezará a soplar desde el sector este, lo que suele traer un poco más de humedad a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Finalmente, el jueves 16 cerrará el pronóstico extendido con un cielo mayormente cubierto y un leve descenso de la temperatura. Las marcas oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 23 grados de máxima. Aunque el calor extremo ya desapareció del calendario, las tardes porteñas seguirán ofreciendo el momento más agradable para realizar actividades físicas o trámites sin sufrir el rigor del clima.