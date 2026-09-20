Clima: el SMN elevó a alerta naranja por tormentas severas

El clima sufrió un drástico cambio este domingo luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevara a alerta naranja la advertencia por lluvias y tormentas fuertes -algunas localmente severas- para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores.

Las autoridades advierten por un deterioro severo del tiempo en las próximas horas, con riesgo de fenómenos meteorológicos peligrosos.

Alerta naranja por tormentas: qué zonas se verán afectadas y cuáles son los riesgos

El aviso oficial del SMN contempla que el fenómeno esté acompañado por intensas precipitaciones en cortos períodos, posible caída de granizo de diversos tamaños y, fundamentalmente, ráfagas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Según precisaron desde el Gobierno porteño a través de un comunicado oficial, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, cifras que podrían ser superadas de forma puntual en distintas localidades de la región metropolitana.

El impacto de El Niño en el pronóstico para el inicio de la primavera

El repentino cambio en las condiciones meteorológicas no es un hecho aislado. Especialistas señalan que este tipo de eventos climáticos está vinculado al fortalecimiento del fenómeno de El Niño.

Su influencia en el área metropolitana de Buenos Aires comienza a hacerse más evidente con la llegada de la primavera, lo que incrementa la frecuencia e intensidad de las tormentas en la región central del país.

Recomendaciones oficiales ante el alerta meteorológico

Ante este panorama, los organismos de protección civil recomiendan a la población tomar precauciones para evitar accidentes: