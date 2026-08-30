Clima en Buenos Aires hoy, domingo 30 de agosto, con temperaturas primaverales: ¿Cómo seguirá el tiempo en la semana?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para este domingo 30 de agosto y anticipó una jornada con condiciones más agradables en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Luego de varios días con cielo cubierto y temperaturas más bajas, el último domingo del mes tendrá una amplitud térmica marcada y valores que se acercarán a los 20 grados.

Además, el panorama meteorológico para los próximos siete días mantiene una tendencia estable, con predominio de jornadas sin lluvias y temperaturas que tendrán algunas variaciones.

¿Cómo estará el clima este domingo 30 de agosto en la Ciudad y los alrededores?





De acuerdo con el pronóstico del SMN, este domingo comenzará fresco en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una temperatura mínima de 8 grados y cielo algo nublado durante la mañana.

El SMN anticipa un domingo con predominio del sol y temperaturas templadas durante gran parte del día.

Durante las primeras horas del día, el viento soplará desde el este con velocidades de entre 13 y 22 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca.

Hacia la tarde llegará el momento más agradable de la jornada. La temperatura alcanzará una máxima de 20 grados y el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. El viento continuará desde el este, aunque con una intensidad menor, de entre 7 y 12 km/h.

Finalmente, durante la noche aumentará nuevamente la presencia de nubosidad y el cielo pasará a estar mayormente nublado. La temperatura descenderá hasta los 14 grados, mientras que el viento continuará del este con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico extendido: cómo estará el tiempo día por día





El panorama para los próximos siete días en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores muestra temperaturas moderadas, pocas chances de precipitaciones y algunas variaciones en la nubosidad.

El pronóstico extendido muestra que la semana tendrá temperaturas agradables y días sin lluvias.

Lunes 31 de agosto

La semana comenzará con cielo mayormente nublado durante la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde y nuevamente mayormente nublado por la noche.

La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 19 grados. No se esperan precipitaciones durante la jornada y el viento se mantendrá entre 7 y 12 km/h.

Martes 1 de septiembre

El martes tendrá un panorama algo más luminoso, con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde y la noche.

La temperatura mínima será de 9 grados, mientras que la máxima llegará a 18 grados. No se prevén lluvias y el viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h durante buena parte del día.

Miércoles 2 de septiembre

El miércoles aparece como una de las jornadas más cálidas de la semana. La mínima será de 10 grados y la temperatura máxima llegará a 21 grados.

Durante la jornada se espera cielo mayormente nublado, aunque con algunos claros. No hay probabilidad de precipitaciones significativa y el viento oscilará entre 7 y 12 km/h.

Jueves 3 de septiembre

El jueves tendrá una máxima estimada de 20 grados y una mínima de 13 grados, por lo que será una de las jornadas más templadas del período.

El SMN contempla una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%, principalmente durante la mañana. El cielo estará mayormente nublado y parcialmente nublado en distintos momentos de la jornada.

Viernes 4 de septiembre

El viernes llegará con un descenso de las temperaturas. La mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 17 grados.

El cielo tendrá algunos períodos parcialmente nublados, pero no se esperan lluvias. El viento será más leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, aunque podría registrarse alguna variación durante la jornada.

Sábado 5 de septiembre

El sábado continuará la tendencia de descenso térmico. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima llegará a 15 grados.

El cielo estará algo nublado y parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará principalmente desde el este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.