Clima en Buenos Aires hoy, miércoles 12 de agosto: jornada gris, con temperaturas agradables y posibles lluvias aisladas

El paraguas puede volver a ganar protagonismo este miércoles 12 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de varias jornadas de frío intenso, el termómetro dará un pequeño respiro, aunque el cielo permanecerá cubierto y el pronóstico mantiene la posibilidad de lluvias aisladas.

Así lo indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización. La temperatura mínima será de 8 grados, mientras que la máxima llegará a los 13. Además, se espera una jornada con viento, que podría intensificarse con el pasar de las horas.

Durante la mañana, se aguardan 11 grados y una probabilidad de lluvias aisladas de entre 10% y 40%. El viento soplará del este, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, se mantiene la pequeña posibilidad de precipitaciones, con el mismo porcentaje. La temperatura alcanzará los 13 grados cerca de las 16, mientras que las ráfagas de viento podrían llegar a entre 42 y 50 km/h, provenientes del mismo sector.

Hacia la noche, las condiciones mejorarán un poco. Las chances de lluvia bajarán al 0-10%. En cambio, las ráfagas de viento seguirán intensas, con valores similares a los de la tarde. La temperatura descenderá hasta los 10 grados.

Así estará el clima en Buenos Aires hoy, miércoles 12 de agosto (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Por otro lado, el sitio especializado Meteored presenta un panorama diferente para este miércoles 12 de agosto. Según su pronóstico, la jornada comenzará parcialmente nublada y el cielo estará completamente cubierto a partir de las 14.

A diferencia del Servicio Meteorológico Nacional, no prevé lluvias. Incluso, señala que durante la mañana podrían aparecer algunos momentos de sol, mientras que por la tarde el cielo estará más gris, aunque sin precipitaciones.

Lo que sí marcará la jornada será el regreso de la humedad. Para las 12, el sitio estima un 73%, un nivel que se mantendría en valores similares durante el resto del día.