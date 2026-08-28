Clima en Buenos Aires hoy, viernes 28 de agosto: sin lluvias, pero con cielo nublado y mucha humedad

Tras el paso de las lluvias por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el día empezó con nieblas, pero sin nuevas precipitaciones. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada "pesada", con poco frío, humedad alta y cielo parcialmente nublado.

En su última actualización del clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la temperatura mínima será de 9 grados, mientras que la máxima llegará a los 17 grados.

Durante la mañana, todavía habrá algunos bancos de niebla, que podrían generar dificultades para la visibilidad y se irán disipando con las horas. El viento soplará leve, entre 7 y 12 km/h, desde el este. La temperatura rondará los 9 grados durante las primeras horas del día.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado y el viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, nuevamente desde el este. La temperatura alcanzará los 17 grados cerca de las 16 o 17, por lo que el ambiente será más templado que frío, aunque la humedad hará que el día se sienta algo pesado.

Durante la noche, la temperatura bajará hasta los 11 grados. El viento mantendrá una intensidad similar y seguirá desde el este. El cielo estará ligeramente nublado y no se esperan lluvias.

Se fueron las lluvias, pero llegó la alta humedad a Buenos Aires este viernes 28 de agosto (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

La humedad vuelve a ser una de las protagonistas de este viernes en Buenos Aires. Según el sitio especializado Meteored, alcanzará el 98% a las 8, mientras que al mediodía se ubicará en torno al 86%. Para las 17, se espera un 82%, y a las 22 volverá a subir hasta el 89%.

Para quienes deban salir temprano, es consejo es llevar un buzo y una campera, porque las primeras horas serán las más frescas. Sin embargo, con el correr de la jornada el ambiente se volverá más templado, por lo que durante la tarde alcanzará con alguna prenda liviana.

La buena noticia para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano bonaerense es que no se esperan lluvias. Después de un jueves pasado por agua, el viernes tendrá un panorama diferente, con algunas nubes y momentos de sol.

Alertas meteorológicas del SMN para este viernes 28 de agosto

Mientras el AMBA queda al margen de los fenómenos más importantes, otras doce provincias mantienen alertas del Servicio Meteorológico por tormentas, lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento.

En sectores del oeste de Santiago del Estero y La Rioja rige una alerta naranja por vientos. En las zonas cordilleranas alcanzadas por el aviso, las ráfagas podrían superar los 130 km/h, mientras que los vientos sostenidos tendrán velocidades de entre 70 y 90 km/h.

También hay una alerta amarilla por vientos fuertes en sectores de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y San Juan. Allí se esperan vientos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 120 km/h.

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 28 de agosto.

En el Litoral, el foco estará puesto en las tormentas. Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe tienen una alerta amarilla por este fenómeno, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento durante la jornada.

La nieve será protagonista en zonas cordilleranas de Mendoza y Neuquén, donde permanece vigente una alerta amarilla. De acuerdo con el SMN, la acumulación de nieve podría ubicarse entre 30 y 60 centímetros, por lo que podrían registrarse complicaciones para circular en algunos sectores.

Por último, también hay alerta amarilla por viento Zonda en sectores de Santiago del Estero, La Rioja y San Juan. Este fenómeno puede generar ráfagas fuertes, levantar polvo y reducir la visibilidad, además de provocar cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Cómo estará el clima este fin de semana en Buenos Aires

El pronóstico extendido del SMN anticipa un fin de semana estable en el AMBA, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. Las temperaturas subirán de manera gradual y las máximas llegarán cerca de los 20 grados.

Sábado 29 de agosto

El sábado tendrá cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y 0% de probabilidad de lluvias. La mañana será fresca, con temperaturas de entre 8 y 9 grados, mientras que por la tarde el ambiente se volverá más agradable y la máxima alcanzará los 18 grados. El viento soplará principalmente del este, entre 7 y 22 km/h, sin ráfagas importantes.

Domingo 30 de agosto

El último domingo de agosto tendrá condiciones similares. Se espera cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, con una mínima de 9 grados y una máxima que llegará a los 19 grados. El viento continuará desde el este, aunque será más leve durante la tarde y la noche. Tampoco se prevén ráfagas significativas.