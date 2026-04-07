Clima en el AMBA: alerta por ráfagas de viento y lluvias, ¿cuándo vuelven los días "agradables"?

Se viene un miércoles movido en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por vientos fuertes que marcarán el ritmo de mañana. Sin embargo, días después, el termómetro empezará a subir hasta llegar a un domingo de remera.

Si tenés que salir de casa o planificar la semana, prestá atención. Acá te contamos cuándo para de llover y qué día vuelve el calorcito a la Ciudad y el Conurbano.

Miércoles de vendaval: ráfagas de hasta 60 km/h

Mañana miércoles 8 de abril será el día más bravo. Durante la mañana hay chances de lluvias aisladas, pero la noticia son las ráfagas del sur que van a soplar entre 51 y 59 kilómetros por hora. La mínima será de 16 grados y la máxima apenas llegará a los 20 grados. Recién a la noche el viento calma y se va el agua.

A partir del jueves 9, el tiempo se arregla de verdad. El sol vuelve a ser protagonista y no se esperan lluvias por varios días. El jueves la mínima baja a 14 grados, pero a la tarde el solcito la sube a 23 grados. El viernes 10 será la mañana más fría (13 grados), pero con cielo despejado y una tarde espectacular de 23 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por vientos fuertes.

Para los que esperan el descanso, las noticias son excelentes. El sábado 11 el termómetro sigue subiendo y llegará a los 24 grados con cielo algo nublado. Pero el gran día será el domingo 12 de abril: se espera una máxima de 25 grados, ideal para el asado o pasear al aire libre sin una gota de lluvia a la vista.

La semana laboral que viene arrancará con el mismo ritmo. El lunes 13 la temperatura se mantendrá agradable, con una máxima de 22 grados. Aunque puede haber algunas nubes a la mañana, el tiempo seguirá firme y el viento será apenas una brisa del norte, marcando la continuidad del buen clima en toda la región.