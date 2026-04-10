Clima en el AMBA: ¿Se instala el frío o vuelven las lluvias en los próximos días?

El otoño empezó a hacerse sentir con fuerza esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un marcado descenso de temperatura y algunas lluvias que reforzaron el cambio de estación. Frente a este escenario, crecen las dudas: ¿Cómo estará el clima en los próximos días?

El pronóstico de este viernes 10 de abril indica un cielo despejado en la Ciudad y el conurbano bonaerense, en la que se prevé será una jornada estable. La temperatura alcanzará una máxima de 23 grados por la tarde y descenderá hasta los 18 hacia la noche.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el fin de semana habrá un leve repunte en el termómetro. Sin embargo, el fresco se mantendrá como una constante en la semana próxima, sin registros de calor.

Día por día, así estará el clima en el AMBA este "finde" y la próxima semana





Sábado 11

El día arrancará con una mínima de 16 grados y, con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso hasta ubicarse cerca de los 23 grados. El cielo se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado durante toda la jornada, sin grandes cambios.

Se advierten lluvias aisladas hacia la noche, especialmente entre las 20 y las 23. De todos modos, la probabilidad es baja y ronda el 40%, con vientos leves durante toda la jornada.

Izquierda: pronóstico del SMN para este sábado 11 de abril. Derecha: previsión del sitio Meteored.

Domingo 12

Traerá un leve repunte térmico en comparación con el sábado. La jornada comenzará con 17 grados y la máxima alcanzará los 25 por la tarde, en un día que tendrá nubosidad variable. Si bien habrá presencia de nubes, no se prevén precipitaciones y el tiempo se mantendrá estable.

Lunes 13

En el inicio de la semana, no habrá grandes sorpresas en el panorama. La mínima se ubicará en torno a los 17 grados y la máxima llegará hasta los 24, con condiciones similares a las del domingo. El cielo seguirá con bastante nubosidad, aunque se esperan algunos momentos de sol a lo largo del día.

El pronóstico anticipa que en las próximas semanas predominarán jornadas frescas, especialmente durante las primeras horas del día (Imagen ilustrativa).

Martes 14

El martes 14 mantendrá una tónica muy similar a la del lunes, sin cambios importantes. La mínima será de 17 grados y la máxima volverá a ubicarse en torno a los 24. Habrá presencia de nubes durante buena parte del día y podrían registrarse lluvias débiles en la noche, con una probabilidad cercana al 30%.

Miércoles 15

El SMN señala una leve variación en las temperaturas, con una mínima que subirá a los 18 grados. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 24 grados, en línea con los valores de los días previos. El cielo seguirá mayormente nublado, sin lluvias en el horizonte y con viento predominante del este.

En este escenario, todo indica que serán jornadas para salir con abrigo a mano, pero sin necesidad de paraguas. Las mañanas se mantendrán frescas, aunque con el correr de las horas la temperatura irá repuntando y las tardes ofrecerán el momento más agradable del día.

En paralelo, el Servicio Meteorológico mantiene alertas por tormentas en distintas provincias para los próximos días, aunque por ahora no afectan al AMBA. Más allá de algunas chances aisladas de lluvias nocturnas durante la semana, el panorama general muestra un clima bastante estable.