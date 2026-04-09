Clima en el AMBA: vuelve el sol pero arranca el frío, ¿a cuánto llegará la temperatura mínima?

Por fin salió el sol. Después de una semana de castigo por las lluvias y el ciclón que asustó a todos, el tiempo en la Ciudad y el Conurbano dio un giro total. El temporal se alejó, pero dejó un regalito: un descenso térmico que te va a obligar a sacar la frazada hoy mismo.

En apenas siete días llovió casi el 40% de lo que cae normalmente en todo abril. Ahora el agua se va, pero llega el aire polar que va a hacer que sufras con la boleta del gas antes de tiempo.

Mañanas de invierno en pleno otoño

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el frío llegó para quedarse. Mañana viernes 10 de abril, el cielo estará despejado de punta a punta, pero la mínima de 13 grados en Capital (y de apenas 10 grados en el Gran Buenos Aires) te va a liquidar si salís temprano.

La humedad por fin cedió después de los 50 mm que cayeron en la semana. El viento sur limpió el cielo, pero trajo ese frío seco que se siente en cada esquina. El sol va a ayudar un poco a la tarde, pero no te confíes y llevate una buena campera.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el frío llegó para quedarse.

El "mini veranito" del domingo

Si estás planeando el finde, prestá atención. El sábado 11 será un día ideal para ventilar la casa y secar la ropa que te quedó húmeda por el temporal. La máxima sube a 23 grados y no hay chances de lluvia.

El gran día será el domingo 12 de abril. El termómetro se va a estirar hasta los 25 grados y será la tarde más "calentita" de la semana. Es el momento para aprovechar al aire libre, porque aunque el cielo se nuble un poco a la noche, el clima va a estar espectacular para el asado o el mate en la plaza.

Este fin de semana es el momento para aprovechar al aire libre.

Cómo arranca la semana laboral

La semana laboral arrancará con el mismo ritmo agradable. El lunes 13 de abril la temperatura se mantendrá en los 24 grados con un cielo algo nublado, ideal para volver al laburo sin paraguas a la vista.

El martes 14 el termómetro repetirá la máxima de 24 grados. Aunque el cielo estará más cargado de nubes y hay un 10% de probabilidad de alguna lluvia aislada hacia la noche, el ambiente seguirá templado con una mínima de 17 grados.

El pico de calor llegará el miércoles 15 de abril. El viento rotará desde el sector norte y empujará la máxima hasta los 25 grados. Será el día más cálido de todo el periodo, ideal para disfrutar antes de que el invierno empiece a golpear la puerta de verdad.