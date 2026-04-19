Clima hoy, 19 de abril: domingo nublado y caluroso, ¿se viene la lluvia?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anticipó un domingo con condiciones que anticipan cambios en el clima. Con un cielo mayormente cubierto durante toda la jornada, el cierre del fin de semana estará marcado por la nubosidad y una inestabilidad que comenzará a hacerse notar.

Según los últimos reportes, este domingo 19 de abril funcionará como una antesala de lo que será un inicio de semana con lluvias más presentes. La combinación de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad generará un ambiente pesado, típico de jornadas previas a precipitaciones más persistentes.

Cómo estará el clima este domingo en el AMBA

La jornada comenzará con una temperatura mínima cercana a los 20 grados y un cielo mayormente nublado. Durante la mañana, existe una probabilidad de lluvias aisladas que oscila entre el 10% y el 40%. El viento soplará desde el sector noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Así estará el clima durante este domingo 19 de abril: humedad, valores elevados de temperatura y cielo mayormente nublado durante todo el día.

Hacia la tarde, se alcanzará la temperatura máxima del día, que rondará los 26 grados. Será el momento más cálido de la jornada, aunque el cielo continuará mayormente cubierto. En este tramo, la probabilidad de precipitaciones disminuye considerablemente, ubicándose entre el 0% y el 10%. El viento rotará al sector sudeste, con intensidades que irán de 13 a 22 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 19 grados, manteniéndose el cielo nublado. Las chances de lluvia seguirán siendo bajas, también entre el 0% y el 10%. El viento, en tanto, soplará desde el este, con velocidades que podrían ubicarse entre 23 y 31 km/h.

Pronóstico extendido: cómo arranca la semana

Tal como anticipa el SMN, las condiciones inestables se harán más evidentes a partir del lunes 20 de abril. Durante esa jornada se espera una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 23, con lluvias presentes a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación aumentan, especialmente durante la mañana y la tarde, con valores que se ubican entre el 10% y el 40%.

De acuerdo al pronóstico, el lunes será el día más inestable de la semana, con probabilidad de lluvias aisladas durante todo el día.

Para el martes 21 de abril, en tanto, se prevé una leve mejora en las condiciones del tiempo. La temperatura descenderá, con una mínima de 15 grados y una máxima de 21. El cielo continuará parcialmente nublado, aunque ya sin probabilidades significativas de lluvias, lo que marcará una pausa en la inestabilidad que dominará el inicio de la semana.