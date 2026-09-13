Clima hoy, domingo 13 de septiembre, con mucho frío: ¿Cuándo vuelve el calor?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para este domingo 13 de septiembre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anticipó una jornada marcada por el frío, pero con una buena presencia solar y sin lluvias.

La jornada comenzará con una temperatura mínima de apenas 3 grados, mientras que la máxima llegará a los 12 grados durante la tarde. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo del día y no se esperan precipitaciones.

Además, el organismo del clima ya adelantó cómo continuará el tiempo durante la semana que comienza. Si bien las primeras jornadas todavía tendrán mañanas frías y temperaturas mínimas de un dígito, las marcas térmicas irán subiendo progresivamente.

¿Cómo estará el clima durante este domingo 13 de septiembre?





De acuerdo con los datos del SMN, el domingo comenzará con una temperatura de 3 grados y cielo parcialmente nublado. Durante la mañana, el viento soplará desde el este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El clima para este domingo será frío, pero el sol estará presente durante toda la jornada y la máxima alcanzará los 12 grados. (Foto: SMN)

Por la tarde, la temperatura alcanzará el punto máximo del día, con 12 grados, mientras que el cielo continuará parcialmente nublado. El viento rotará al noreste y tendrá una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 8 grados. El cielo seguirá parcialmente nublado y el viento mantendrá su dirección predominante del noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

En ninguna de las franjas horarias se prevén lluvias y la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%.

¿Cómo estará el clima en la previa a la primavera?





Según el pronóstico extendido del SMN, la semana continuará sin precipitaciones y con temperaturas que, de manera general, irán en ascenso a medida que se acerque el 21 de septiembre, fecha en la que comenzará oficialmente la primavera en Argentina.

Aunque las mañanas seguirán siendo frescas durante los próximos días, las máximas comenzarán a subir y permitirán dejar atrás progresivamente las jornadas más invernales.

El pronóstico extendido muestra una semana con temperaturas que irán en ascenso de cara al inicio de la primavera. (Foto: SMN).

El pronóstico extendido muestra cómo estará el tiempo día por día en Buenos Aires:

Lunes 14

La semana comenzará con una mínima de 5 grados y una máxima de 16 grados. Durante la mañana predominará un cielo mayormente nublado, mientras que durante la tarde podrían aparecer algunos claros. Por la noche volverá a aumentar la nubosidad. No se esperan lluvias.

Martes 15

El martes será un día más templado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 19 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no habrá precipitaciones previstas. El viento tendrá velocidades de entre 7 y 22 km/h, según el momento del día.

Miércoles 16

Las temperaturas tendrán un leve descenso. La mínima será de 6 grados y la máxima llegará a 15 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante la jornada y la probabilidad de lluvias continuará en 0%.

Jueves 17

El jueves marcará un nuevo salto térmico. La temperatura mínima será de 11 grados, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados. Durante la mañana habrá mayor presencia de nubosidad, pero por la tarde se esperan algunos claros. El viento tendrá velocidades de entre 7 y 22 km/h.

Viernes 18

El viernes será uno de los días más cálidos del período. La mínima será de 12 grados y la máxima llegará a 23 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se anticipan lluvias. El viento será moderado, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Sábado 19

El fin de semana continuará con temperaturas agradables. La mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 21 grados. El cielo tendrá algunos intervalos nubosos y la probabilidad de precipitaciones seguirá en 0%. El viento soplará con velocidades de entre 13 y 22 km/h.