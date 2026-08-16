Clima hoy, domingo 16 de agosto: qué dice el pronóstico para el Día del Niño y el resto de la semana en Buenos Aires

Este domingo 16 de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño, una fecha en la que muchas familias aprovecharán el fin de semana largo para organizar salidas y distintas actividades. En ese sentido, quienes tengan planes para la jornada deberán tener en cuenta la última actualización del pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo se espera una jornada inestable, con neblinas durante las primeras horas y posibilidad de chaparrones durante la tarde. Además, se prevé una jornada con abundante nubosidad y elevada humedad, aunque las temperaturas se mantendrán moderadas.

Cómo estará el clima este domingo 16 de agosto en Buenos Aires





Según el pronóstico del SMN, el día comenzará con neblinas matinales y cielo mayormente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Durante las primeras horas, la temperatura mínima será de 12 grados y el viento soplará predominantemente desde el sector sur, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El SMN anticipó que este domingo el clima estará inestable y con probabilidad de chaparrones por la tarde.

Hacia la tarde aumentará la inestabilidad y podrían registrarse algunas precipitaciones. El organismo meteorológico anticipa una probabilidad de chaparrones de entre el 10% y el 40%, por lo que quienes tengan actividades al aire libre deberán contemplar la posibilidad de lluvias aisladas.

Durante esta parte del día se alcanzará la temperatura máxima prevista para la jornada, que llegará a los 18 grados. Además, el viento rotará hacia el sudeste y tendrá una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Finalmente, durante la noche la posibilidad de precipitaciones volverá a disminuir y ya no se esperan lluvias significativas. El cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que la temperatura descenderá hasta los 14 grados. En este tramo del día, el viento continuará desde el sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima durante los próximos siete días





El pronóstico extendido del SMN anticipa una semana con algunos períodos de inestabilidad y un descenso progresivo de las temperaturas en Buenos Aires.

El pronóstico extendido muestra días de inestabilidad al comienzo de la semana y luego un descenso progresivo en las temperaturas mínimas.

Lunes 17 de agosto: después del domingo con mayor nubosidad y posibles chaparrones, el lunes comenzará con cielo mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 10 y los 14 grados. No se esperan precipitaciones significativas durante la mayor parte de la jornada, aunque hacia la noche podría registrarse alguna posibilidad aislada de lluvia.

Martes 18 de agosto: será uno de los días más inestables de la semana. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 12. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% durante parte de la jornada y podría subir hasta un rango de entre 40% y 70% en otro período. También se esperan vientos intensos, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Miércoles 19 de agosto: las condiciones comenzarían a mejorar. El cielo se presentará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones. La temperatura mínima será de 9 grados, mientras que la máxima llegará a los 13.

Jueves 20 de agosto: el panorama será estable, con cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de lluvias, de entre 0% y 10%. La temperatura oscilará entre los 8 y los 15 grados.

Viernes 21 de agosto: continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones. La mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 14.

Sábado 22 de agosto: hacia el próximo fin de semana se espera una nueva disminución de las temperaturas. El termómetro se moverá entre los 8 y los 12 grados y no se prevén lluvias. Sin embargo, podrían registrarse ráfagas de viento de entre 51 y 59 km/h durante algunos momentos del día.