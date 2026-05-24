Clima hoy, domingo 24 de mayo, nublado y fresco: ¿Qué pasa con la temperatura los próximos días?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para este domingo 24 de mayo y detalló cómo estará el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la jornada y los próximos días.

De acuerdo al organismo, el día se presenta con condiciones estables, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

En cuanto a la temperatura, se espera un domingo fresco, aunque sin registros de frío extremo. Además, el pronóstico extendido anticipa un leve ascenso térmico a lo largo de la semana, lo que significará un alivio luego de varios días con clima polar.

¿Cómo estará el clima este domingo en Buenos Aires?

En la previa al feriado del 25 de mayo, el SMN prevé que la jornada se mantendrá con abundante nubosidad durante todo el día, aunque sin lluvias en el horizonte.

El SMN anticipa que el clima de este domingo estará mayormente nublado y fresco, sin probabilidad de precipitaciones.

La mañana comenzará con una temperatura mínima de 9 grados, con viento predominante del sector noreste y velocidades estimadas entre 7 y 12 kilómetros por hora. Estas condiciones aportarán una sensación térmica fresca en las primeras horas del día.

Por la tarde, el cielo continuará mayormente nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 16 grados. El viento se mantendrá desde el noreste, sin cambios significativos en su intensidad.

Hacia la noche, las condiciones no variarán demasiado: el cielo seguirá cubierto y la temperatura descenderá levemente hasta ubicarse en torno a los 14 grados. En ese tramo del día, el viento rotará hacia el norte, aunque conservará velocidades similares.

Pronóstico extendido: cómo seguirá el clima en la semana

Para el lunes 25 de mayo, feriado nacional, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 18, marcando un leve ascenso respecto al domingo.

El clima durante la semana se mantendrá estable, sin lluvias a la vista y con máximas cercanas a los 20 grados.

El martes 26 se presentará con condiciones similares, aunque con mayor presencia de nubosidad baja o neblinas en algunos momentos. La temperatura oscilará entre los 10 y 17 grados.

El miércoles 27 continuará con cielo algo nublado, sin lluvias previstas. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 8 grados de mínima y 17 de máxima.

Para el jueves 28, el panorama seguirá estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán desde los 12 hasta los 18 grados.

El viernes 29 se prevé una leve mejora térmica, con mínima de 10 grados y una máxima que podría alcanzar los 19, siendo uno de los días más templados de la semana.

Finalmente, el sábado 30 cerrará el período con condiciones similares, cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 16 grados.