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Martes, 9 de junio de 2026

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Cobertura de salud: ¿Qué es y cómo funciona el Programa Sumar+?

El Ministerio de Salud de la Nación unificó diversas estrategias sanitarias en una política pública clave. Quiénes son los beneficiarios y de qué manera busca optimizar la atención en hospitales y salitas de todo el país.

Lucía Reppin
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante el Programa Sumar+, una iniciativa estratégica de cobertura pública diseñada para transformar la atención que reciben las personas que más lo necesitan.

Este programa funciona como una herramienta de integración, ya que fusiona y potencia las líneas de acción que anteriormente se gestionaban de forma separada a través de los programas Proteger, Redes de Salud y Sumar.

A continuación, las claves del programa, a quiénes está dirigido y cuáles son sus metas sanitarias principales.

¿Quiénes son los beneficiarios del Programa Sumar+?

La política pública está dirigida de forma exclusiva a toda la población que no cuenta con una cobertura formal de salud (es decir, personas que no tienen obra social, prepaga ni aportes mutuales) y que, por lo tanto, dependen de forma única de la red de asistencia pública.

Al centralizar el padrón de atención, se busca que cualquier ciudadano pueda ingresar a un hospital o centro de atención primaria (CAPS) y recibir un seguimiento médico completo, sin barreras burocráticas o socioeconómicas.

Los objetivos sanitarios: ¿Qué controles médicos prioriza?

Sumar+ no funciona únicamente como un registro, sino como una guía de cuidado integral que busca adelantarse a las enfermedades mediante la prevención. Para ello, el programa realiza un monitoreo estricto sobre indicadores sanitarios clave:

  • Embarazo: seguimiento minucioso de las personas gestantes para garantizar partos seguros y controles prenatales oportunos.

  • Salud infantil y adolescente: control de crecimiento, desarrollo y cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.

  • Enfermedades crónicas no transmisibles: seguimiento continuo de patologías cardiovasculares, diabetes o hipertensión para evitar complicaciones mayores.

  • Detección temprana: diagnóstico ágil y acceso inmediato a tratamientos específicos para diversas patologías.

A continuación, las claves del programa, a quiénes está dirigido y cuáles son sus metas sanitarias principales.¿Quiénes son los beneficiarios del Programa Sumar+?La política pública está dirigida de forma exclusiva a toda la población que no cuenta con una cobertura formal de salud (es decir, personas que no tienen obra social, prepaga ni aportes mutuales) y que, por lo tanto, dependen de forma única de la red de asistencia pública.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Al centralizar el padrón de atención, se busca que cualquier ciudadano pueda ingresar a un hospital o centro de atención primaria (CAPS) y recibir un seguimiento médico completo, sin barreras burocráticas o socioeconómicas.Los objetivos sanitarios: ¿Qué controles médicos prioriza?Sumar+ no funciona únicamente como un registro, sino como una guía de cuidado integral que busca adelantarse a las enfermedades mediante la prevención. Para ello, el programa realiza un monitoreo estricto sobre indicadores sanitarios clave:Embarazo:&nbsp;seguimiento minucioso de las personas gestantes para garantizar partos seguros y controles prenatales oportunos.Salud infantil y adolescente:&nbsp;control de crecimiento, desarrollo y cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.Enfermedades crónicas no transmisibles:&nbsp;seguimiento continuo de patologías cardiovasculares, diabetes o hipertensión para evitar complicaciones mayores.Detección temprana:&nbsp;diagnóstico ágil y acceso inmediato a tratamientos específicos para diversas patologías.¿Qué es y cómo funciona el Programa Sumar+?
¿Qué es y cómo funciona el Programa Sumar+?

¿Cómo se benefician los hospitales?

De acuerdo al sitio web oficial, argentina.gob.ar/salud/sumarmas, el sistema opera bajo un esquema de incentivos por resultados, lo que significa que el Gobierno nacional transfiere fondos específicos a las provincias y municipios a medida que estos cumplen metas sanitarias concretas.

Cada consulta médica, estudio de laboratorio, vacuna aplicada o control obstétrico que el equipo de salud realiza y reporta en el sistema, se traduce en recursos financieros directos para ese hospital o centro de salud.

Este dinero extra se destina a la compra de equipamiento médico, mejoras edilicias o insumos, lo que genera un círculo virtuoso que fortalece el trabajo de los profesionales y optimiza los servicios que se le ofrecen a toda la comunidad.

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