¿Cobrás menos de $3.209.863? Podés recibir este "plus" de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la adecuación de los topes de facturación y remuneración para determinar el acceso al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

La medida, oficializada mediante la Resolución 283/2026 en el Boletín Oficial, establece un ajuste general sobre los rangos salariales y las prestaciones asignadas a la nómina de trabajadores registrados.

La pauta del tope individual en el grupo familiar





El punto central de la normativa fija que ningún integrante de la unidad familiar podrá percibir remuneraciones brutas por encima de los $3.209.863.

Esta condición resulta excluyente: basta con que uno de los progenitores o titulares supere dicho umbral individual para que todo el núcleo quede inhabilitado de percibir la Asignación Familiar por Hijo, al margen de la suma total de las entradas del hogar.

Motivos de la actualización de montos y rangos





La modificación responde al mecanismo de ajuste mensual sobre el esquema previsional y de asignaciones.

Para el período actual se aplicó una suba del 1,66%, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Este porcentaje no solo altera las escalas de ingresos para definir la inclusión en el programa, sino que recalcula de forma directa los montos finales que se depositan a cada beneficiario según su tramo salarial.

¿Cobrás menos de $3.209.863? Podés recibir esta asignación de la ANSES.

Alcance de la medida y sectores comprendidos





El esquema del régimen abarca a empleados en relación de dependencia -del sector público nacional y de la actividad privada- junto con monotributistas y beneficiarios de la red de protección social contemplados en la Ley 24.714.

Para conservar el beneficio de la liquidación mensual, además del cumplimiento estricto del parámetro de ingresos, se exige contar con hijos menores de 18 años declarados.

En los casos de hijos con discapacidad, el marco legal omite la restricción de edad y aplica reglamentaciones específicas.

Controles cruzados y verificación de datos





El proceso de validación no requiere trámites presenciales si la información ya está registrada.

Las bases de datos cruzan la información de ingresos declarados por las empresas ante la ARCA con los registros del sistema previsional.

En caso de cambios en el grupo familiar o de superación temporal de los topes salariales, la liquidación del beneficio puede suspenderse de manera automática hasta la adecuación de las declaraciones juradas.