Cobros del miércoles 22 de abril para jubilados: ¿A qué terminación de DNI le toca aumento y bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue este miércoles 22 de abril con el esquema de pagos del mes. Como en los días anteriores, el foco del cronograma recae sobre los beneficiarios que perciben el haber mínimo.

A la vez, los jubilados y pensionados deben contar con un documento finalizado en una cifra específica, completando así uno de los últimos eslabones del calendario.

Como dato extra y para ir preparándose, se recuerda que ya se confirmó el nuevo aumento de mayo, el cual se situará en 3,4% e impactará directamente en los ingresos.

La acreditación de los fondos en la cuenta bancaria es automática y no requiere trámites presenciales adicionales. El uso de los canales digitales y la tarjeta de débito continúa siendo la recomendación principal para operar con seguridad.

¿Quiénes perciben sus haberes este miércoles 22 de abril?





De acuerdo al esquema de la ANSES, hoy es la fecha de cobro para:

Jubilados y pensionados de la mínima: DNI terminados en 8.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en abril? Las fechas completas para todas las terminaciones de DNI





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril .

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este miércoles 22 de abril.

Las liquidaciones de hoy para los jubilados: el detalle de los montos





Los beneficiarios que perciben el haber mínimo encontrarán en sus cuentas un total de $450.319,31. La composición de este importe es la siguiente:

Haber mensual con aumento (2,9%): $380.319,31.





$380.319,31. Bono de refuerzo previsional: $70.000.

El nuevo "piso" para mayo: ¿Cuánto van a cobrar los titulares?





Tras conocerse el dato oficial de inflación de marzo, la escala previsional para el próximo mes ya muestra sus primeras definiciones.

Si bien la ANSES comunicará los valores finales mediante resolución, los cálculos basados en la movilidad vigente indican:

Haber mínimo en mayo: subiría a $393.174,10 .





subiría a . Total con bono estimado: de sostenerse el refuerzo de $70.000, el monto final a cobrar en mayo alcanzaría los $463.174,10.

Seguridad en cajeros y terminales

Para quienes decidan retirar efectivo este miércoles, se sugiere verificar que el cajero automático emita el comprobante de la operación. En dicho ticket debe figurar el desglose de los conceptos cobrados.

En caso de que el bono no se visualice correctamente o el monto difiera del oficial, se recomienda realizar la consulta pertinente a través de la aplicación Mi ANSES, donde el recibo de haberes ya se encuentra disponible para su descarga y control.