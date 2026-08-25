Cobros para jubilados que superan la mínima: ¿Quiénes reciben su haber este martes 25 de agosto?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con su cronograma de pagos correspondiente a agosto de 2026. Este martes 25, el organismo comienza a liquidar los haberes destinados a los jubilados que superan la mínima.

El esquema de cobros se organiza de forma diaria según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, garantizando que los fondos se acrediten directamente en las cajas de ahorro habilitadas.

Jubilados: ¿Quiénes cobran este martes 25 de agosto?





Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: documentos finalizados en 0 y 1.

Montos vigentes y el refuerzo económico





Los beneficiarios que cobran la jubilación mínima percibieron el haber base actualizado junto con el refuerzo extraordinario de $70.000, un monto que se mantiene como un complemento para contener el poder adquisitivo.

Quienes superan la escala básica reciben sus salarios proporcionales correspondientes al grupo de liquidación estipulado para esta parte del mes.

Jubilados: ¿Quiénes reciben su haber este martes 25 de agosto?

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro exactos





Para verificar los datos precisos de liquidación, los titulares pueden utilizar las herramientas digitales oficiales de manera gratuita: