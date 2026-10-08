Comenzaron los pagos para jubilados: ¿Cómo se calcula el monto del bono de acuerdo al haber?
Los jubilados de la mínima cobran en octubre $435.748,51 de haber, más un bono de $70.000. El refuerzo varía para quienes superan ese monto.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó para octubre un aumento del 1,66% junto con un bono extraordinario de hasta $70.000.
El refuerzo se deposita durante el mismo período que los haberes previsionales y depende del monto total cobrado por cada beneficiario.
Quienes perciben la jubilación mínima reciben los $70.000 completos, mientras quienes superan ese nivel acceden a un importe proporcional.
Jubilados: ¿Cómo se calcula el bono proporcional en octubre?
El bono extraordinario tiene un máximo de $70.000 y se paga completo cuando el total de prestaciones no supera el haber mínimo.
Para quienes cobran más que la mínima, pero permanecen por debajo de $505.748,51, el refuerzo cubre solamente la diferencia hasta ese límite.
Por eso, durante octubre aparecen distintos montos de bono, conocidos como "mini bonos", según el haber correspondiente.
Haber de $455.748,51: recibe un bono de $50.000 y llega a $505.748,51.
Haber de $465.748,51: recibe un bono de $40.000 y llega a $505.748,51.
Haber de $475.748,51: recibe un bono de $30.000 y llega a $505.748,51.
Haber de $480.000: recibe un bono de $25.748,51.
Haber de $500.000: recibe un bono de $5.748,51.
El mecanismo busca completar el ingreso hasta el tope establecido para octubre, sin otorgar necesariamente el máximo de $70.000.
¿Qué pasa con los jubilados que cobran más de la mínima?
El límite para acceder al refuerzo proporcional es de $505.748,51, considerando la suma de las prestaciones vigentes.
Por este motivo, quienes superen ese monto quedan fuera del bono extraordinario correspondiente a octubre.
Por ejemplo, una persona que tenga un haber de $510.000 no recibirá el refuerzo, aunque cobre una prestación previsional administrada por ANSES.
Calendario de pagos de octubre
Los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos comiencen a recibir sus depósitos desde el jueves 8 de octubre.
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.
- Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.
- Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.
- Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.
- Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.
- Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.
En tanto, las Pensiones No Contributivas comenzaron el cronograma el 8 de octubre y finalizarán el jueves 15.
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
Para los jubilados con haberes superiores a la mínima, las fechas según la terminación del DNI quedan así:
- Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.