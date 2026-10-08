Comenzaron los pagos para jubilados: ¿Cómo se calcula el monto del bono de acuerdo al haber?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó para octubre un aumento del 1,66% junto con un bono extraordinario de hasta $70.000.

El refuerzo se deposita durante el mismo período que los haberes previsionales y depende del monto total cobrado por cada beneficiario.

Quienes perciben la jubilación mínima reciben los $70.000 completos, mientras quienes superan ese nivel acceden a un importe proporcional.

Jubilados: ¿Cómo se calcula el bono proporcional en octubre?

El bono extraordinario tiene un máximo de $70.000 y se paga completo cuando el total de prestaciones no supera el haber mínimo.

Para quienes cobran más que la mínima, pero permanecen por debajo de $505.748,51, el refuerzo cubre solamente la diferencia hasta ese límite.

Por eso, durante octubre aparecen distintos montos de bono, conocidos como "mini bonos", según el haber correspondiente.

Haber de $455.748,51: recibe un bono de $50.000 y llega a $505.748,51.

Haber de $465.748,51: recibe un bono de $40.000 y llega a $505.748,51.

Haber de $475.748,51: recibe un bono de $30.000 y llega a $505.748,51.

Haber de $480.000: recibe un bono de $25.748,51.

Haber de $500.000: recibe un bono de $5.748,51.

El mecanismo busca completar el ingreso hasta el tope establecido para octubre, sin otorgar necesariamente el máximo de $70.000.

Los jubilados de la mínima perciben en octubre un bono de $70.000. Aquellos que perciben un haber superior al mínimo, acceden a un bono proporcional.

¿Qué pasa con los jubilados que cobran más de la mínima?

El límite para acceder al refuerzo proporcional es de $505.748,51, considerando la suma de las prestaciones vigentes.

Por este motivo, quienes superen ese monto quedan fuera del bono extraordinario correspondiente a octubre.

Por ejemplo, una persona que tenga un haber de $510.000 no recibirá el refuerzo, aunque cobre una prestación previsional administrada por ANSES.

Calendario de pagos de octubre

Los jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos comiencen a recibir sus depósitos desde el jueves 8 de octubre.

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 1.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminados en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminados en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminados en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminados en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminados en 9.

En tanto, las Pensiones No Contributivas comenzaron el cronograma el 8 de octubre y finalizarán el jueves 15.

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Para los jubilados con haberes superiores a la mínima, las fechas según la terminación del DNI quedan así:

Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.



