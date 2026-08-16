Comida de primera, río y mucha historia: la escapada a dos horas de CABA que es ideal para viajar al pasado

Escaparse de la rutina no siempre implica recorrer grandes distancias. A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires existen destinos que conservan su esencia, permiten bajar el ritmo y ofrecen experiencias diferentes para disfrutar en pareja, con amigos o en familia.

Entre ellos sobresale un pueblo que mantiene vivas las tradiciones gauchas, combina una destacada propuesta gastronómica con espacios verdes a orillas de un río y conserva un patrimonio histórico que lo convirtió en uno de los sitios más emblemáticos de la provincia.

El emblemático Puente Viejo es uno de los rincones más fotografiados y un símbolo de la identidad histórica de la localidad.

Una escapada con sabor criollo: el pueblo que combina gastronomía, naturaleza e historia cerca de CABA

San Antonio de Areco es una pequeña ciudad que está ubicada a unos 113 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es considerada capital nacional de la tradición.

Fundado en 1730, conserva gran parte de su arquitectura original, calles adoquinadas y edificios históricos que permiten realizar un verdadero viaje por la historia argentina.

Desde el aire se aprecia el trazado histórico de San Antonio de Areco, una ciudad que conserva su esencia colonial y sus amplios espacios verdes.

Uno de los principales atractivos del pueblo es la oferta cultural. Además del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, cuenta con espacios como el Museo Las Lilas de Areco, que reúne una de las colecciones más importantes de obras de Florencio Molina Campos, y el Museo Taller Draghi, donde es posible conocer el tradicional trabajo de la platería criolla, uno de los oficios más representativos del pueblo.

A lo largo del año también se organizan exposiciones, espectáculos folklóricos, visitas guiadas, peñas y ferias de artesanos que mantienen viva la tradición local. Esa combinación de historia, arte y costumbres convierte a la localidad en uno de los destinos culturales más completos de la provincia de Buenos Aires.

Recorrer las calles adoquinadas en bicicleta es una de las mejores formas de descubrir la arquitectura, los comercios y el encanto del casco histórico.

Otro de los grandes atractivos son los talleres de platería y soguería, donde artesanos locales elaboran piezas reconocidas en todo el país. Recorrer estos comercios permite conocer de cerca uno de los oficios más representativos de la identidad gauchesca.

Además, caminar por San Antonio de Areco es como retroceder varias décadas. Sus calles adoquinadas, casonas coloniales, faroles antiguos y edificios históricos conservan la esencia de un pueblo que logró mantener intacta buena parte de su identidad.

Las estancias de San Antonio de Areco permiten vivir de cerca las costumbres gauchas con paseos en carruaje, cabalgatas y gastronomía típica.

El río Areco atraviesa el pueblo y ofrece un entorno ideal para caminar, descansar o realizar un picnic. Sus márgenes cuentan con espacios verdes muy utilizados por vecinos y turistas, especialmente durante los fines de semana y los feriados.

Quienes buscan una experiencia más cercana a la naturaleza también encontrarán numerosas estancias, campos y granjas abiertas al turismo. Allí es posible participar de cabalgatas, recorrer espacios rurales, interactuar con animales de granja y disfrutar de un auténtico día de campo.

El río Areco y sus espacios verdes son elegidos por vecinos y visitantes para descansar, hacer picnic, remar o disfrutar de una tarde al aire libre.

La gastronomía constituye otro de los grandes motivos para visitar San Antonio de Areco. Parrillas, restaurantes de cocina criolla, casas de té y almacenes tradicionales permiten degustar empanadas, asados, pastas caseras y postres regionales elaborados con recetas que se mantienen desde hace generaciones.

Muchos de estos espacios conservan la arquitectura tradicional del pueblo y ofrecen una experiencia que combina sabores típicos con el encanto de otra época, convirtiéndose en una parada obligada para quienes visitan la localidad.

Los fiambres artesanales, embutidos y quesos regionales forman parte de la propuesta gastronómica que distingue a San Antonio de Areco.

Para quienes desean pasar más de un día, San Antonio de Areco cuenta con una amplia oferta de hoteles boutique, hosterías, estancias, cabañas y alojamientos rurales, muchos de ellos rodeados de naturaleza y con propuestas al aire libre.

Gracias a la combinación de historia, cultura, excelente gastronomía y paisajes ribereños, San Antonio de Areco se consolidó como una de las escapadas más completas de la provincia de Buenos Aires para quienes buscan desconectarse sin alejarse demasiado de la ciudad.