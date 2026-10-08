Comienza el calendario de pagos: ¿Quiénes cobran a partir de este 8 de octubre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con los depósitos correspondientes a octubre para jubilados y pensionados.

Este mes, los beneficiarios recibirán una actualización del 1,66% en sus haberes, según la movilidad previsional vigente.

En el caso de quienes cobran la mínima, el ingreso se verá reforzado además por un bono extraordinario de hasta $70.000.

¿Quiénes cobran $505.748 a partir de este 8 de octubre?





Los jubilados de la mínima comenzarán a cobrar este jueves 8 de octubre, cuando se liquiden los haberes correspondientes a los DNI terminados en 0.

Mañana, viernes 9, será el turno de quienes tengan documentos terminados en 1.

El aumento llevará la jubilación mínima a $435.748,51, y quienes reciban el bono completo alcanzarán los $505.748,51.

Para quienes superen la mínima, el refuerzo será proporcional y cubrirá solamente la diferencia necesaria hasta alcanzar ese monto máximo.

El calendario tendrá una interrupción por el feriado nacional del lunes 12 de octubre, por lo que los pagos se retomarán desde el martes 13.

Jubilados del haber mínimo

8 de octubre: DNI terminado en 0.

9 de octubre: DNI terminado en 1.

13 de octubre: DNI terminado en 2.

14 de octubre: DNI terminado en 3.

15 de octubre: DNI terminado en 4.

16 de octubre: DNI terminado en 5.

19 de octubre: DNI terminado en 6.

20 de octubre: DNI terminado en 7.

21 de octubre: DNI terminado en 8.

22 de octubre: DNI terminado en 9.

El primer grupo en percibir sus haberes será el de los jubilados de la mínima a partir de este 8 de octubre.

¿Cuándo cobran las demás prestaciones?





Las Pensiones No Contributivas cuentan con un cronograma propio y abren los pagos de octubre desde este jueves 8.

Por su parte, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima cobrarán durante la última semana del mes.

PNC

8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Haberes superiores a la mínima

23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Cómo consultar montos de haberes y fechas de cobro online





Los jubilados y pensionados pueden consultar el detalle de sus haberes y descargar sus recibos mediante la aplicación Mi ANSES.

También pueden ingresar desde el sitio oficial del organismo utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.