Comienzan los cobros: ¿Qué jubilados y pensionados reciben su pago este martes 8 de septiembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha de manera oficial el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2026.

La liquidación de este mes llega con la actualización por movilidad del 2,11%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio informado por el INDEC, aplicada sobre todas las prestaciones del sistema previsional.

Junto al reajuste de los haberes base, el organismo oficializó la acreditación del bono extraordinario de contención económica de hasta $70.000.

Esta medida busca reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados, estableciendo un piso unificado de cobro en mano de $498.633,20 para quienes perciben la jubilación mínima ($428.633,20 de haber básico más el refuerzo).

En tanto, las personas que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez o Vejez percibirán un haber bruto ajustado de $300.043,24. Al sumar el plus unificado de $70.000, el monto total a cobrar en mano se ubica en $370.043,24, dinero que se depositará de forma directa en las cuentas bancarias habituales de los titulares.

Jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran el martes 8 de septiembre?





Durante la primera jornada del cronograma mensual, el organismo previsional acreditará los fondos a los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: DNI finalizados en 0 .

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI finalizados en 0 y 1.

¿Qué jubilados y pensionados cobran este martes 8 de septiembre?

Calendario completo de pagos de la ANSES para septiembre de 2026

Jubilados y pensionados del haber mínimo

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre .

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)