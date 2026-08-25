Cómo ahorrar hasta 40% de descuento en la última semana de agosto

Cuenta DNI tiene para sus usuarios durante los últimos días de agosto de 2026 una promoción que permite acceder a descuentos en consumos vinculados con la educación, la cultura y el deporte. Se trata de un beneficio que puede ayudar a ahorrar en algunos gastos cotidianos, sobre todo cuando el bolsillo ya está flaco a fin de mes.

El descuento se aplica todos los días y cuenta con un límite de reintegro por persona, por lo que es importante conocer las condiciones de la promoción para aprovecharla al máximo.

¿En qué consiste el descuento de Cuenta DNI para las universidades?

¿En qué consiste el descuento de Cuenta DNI para las universidades?

La promoción ofrece un 40% de descuento todos los días en universidades, eventos, entidades educativas y clubes adheridos. El beneficio tiene un límite de devolución de $6.000 por semana y por persona, por lo que el ahorro final dependerá del monto de cada consumo realizado.

Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario realizar una compra de $15.000, ya que el porcentaje de ese importe equivale exactamente a $6.000. El beneficio puede ser aprovechado por estudiantes y otras personas que realicen consumos en las instituciones y establecimientos incluidos en la promoción.

Antes de efectuar el pago, es importante comprobar que el lugar donde se realiza la compra participe del beneficio. El listado de universidades, eventos, entidades educativas y clubes adheridos puede consultarse directamente desde la aplicación Cuenta DNI.

Otros descuentos disponibles para la última semana de agosto 2026

Además de esta promoción, Cuenta DNI ofrece otros beneficios durante agosto. En comercios de cercanía hay un 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Para obtener el reintegro completo es necesario acumular compras por $30.000.

En ferias y mercados bonaerenses, el descuento alcanza el 40% todos los días, también con un máximo de $6.000 semanales. En este caso, el tope se alcanza con consumos por $15.000. Para la compra de garrafas, en tanto, el reintegro es del 40% todos los días, con un límite mensual de $18.000 por persona.

La billetera también contempla beneficios en gastronomía durante los sábados y domingos, con un 25% de descuento y un tope de $8.000 semanales. El mismo porcentaje y límite rigen para los locales gastronómicos adheridos a una empresa de combustibles, aunque esta promoción no incluye la carga.