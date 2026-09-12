Cómo anotarse para ser voluntario durante la visita de León XIV a la Argentina

La visita del Papa León XIV a nuestro país está cada vez más cerca: será del 8 al 11 de noviembre, por lo que los preparativos aceleran y ya está habilitada la preinscripción de voluntarios para quienes quieran colaborar en la visita apostólica del Sumo Pontífice.

Mediante un formulario online, que se encuentra en la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina, cualquier persona que sea argentina o tenga residencia en el país, de entre 18 y 65 años (cumplidos al 8 de octubre de 2026), se podrá postular.

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El formulario está disponible en la página oficial de la Conferencia Episcopal Argentina y se pide tener a mano una copia del DNI, frente y dorso; fotografía tipo carnet de frente y con fondo claro, para ser impresa para la credencial, y, en caso de querer informarlo, una foto o documento del Certificado Único de Discapacidad.

En el mismo hay un espacio para completar datos personales; entre ellos, es opcional rellenar los referentes a la diócesis a la que pertenece el voluntario, así como la parroquia o la comunidad. Se piden datos de celular y mail para poder comunicarse en cualquier caso y contactos de emergencia a los que se pueda llamar durante la jornada si hiciera falta.

Datos requeridos

Entre la información opcional, están los datos sobre la ocupación actual del postulante (estudiante, profesional, personal de salud, docente, etc.), el nivel de idioma y las experiencias previas en voluntariados.

En el apartado de sede y disponibilidad, se aclara que los gastos de traslado están a cargo de cada voluntario. En ese caso, las opciones son Buenos Aires y Luján, Buenos Aires, Córdoba y Luján, y se especifica que, durante el evento, los turnos son rotativos, de un máximo de 8 horas por día. En tanto, las opciones disponibles son mañana, tarde y noche.

El formulario está disponible en la página de la Conferencia Episcopal Argentina.

Se pueden seleccionar hasta 5 áreas de servicio, entre ellas: atención a otros voluntarios, celebraciones litúrgicas, orientación a peregrinos y logística de eventos. En los datos de salud y accesibilidad, es opcional completar la cobertura médica.

Al final del formulario, se requiere la foto del DNI (frente y dorso), fotografía tipo carnet y, en caso de ser necesario, el certificado único de discapacidad. Al terminar este último paso, se completan los espacios de consentimiento solicitados y luego está todo listo para ser enviado.

Finalmente, un mail confirma la inscripción y se asigna un número de trámite para identificación que es necesario guardar. La comisión de voluntariado revisa la solicitud a través de organismos de seguridad a cargo del operativo, por lo que se advierte que puede demorar semanas.