Cómo destapar el lavaplatos con una simple botella de plástico y sin ningún químico

El agua que se acumula en el lavaplatos y tarda en bajar es una de las molestias más comunes en cualquier cocina. Restos de comida, grasa y suciedad se van depositando de a poco en las cañerías hasta que terminan por frenar el paso del agua, y muchas veces la primera reacción es correr a comprar un limpiador.

Sin embargo, existe un método casero que aprovecha un principio físico simple para resolver esta situación sin productos agresivos ni gastos extra. Solo hace falta un elemento que todos tienen en casa: una botella de plástico.

Qué necesitás para destapar el lavaplatos

Antes de empezar, conviene tener a mano estos elementos:

Una botella de plástico flexible , de entre 500 ml y 1,5 litros .

, de entre . Agua para llenarla casi por completo.

para llenarla casi por completo. Un paño o trapo para secar los bordes del desagüe antes de comenzar.

Al presionar la botella saldrán los residuos superficiales.

Paso a paso del truco

Llená la botella con agua casi hasta el borde y retirá la tapa. Invertí la botella y colocá la boca directamente sobre la abertura del desagüe. Ajustá bien el contacto para lograr un sellado que evite fugas de presión por los costados. Presioná la botella con firmeza para que el agua sea impulsada hacia el interior del conducto. Repetí la maniobra varias veces si es necesario. Abrí la llave y comprobá si el flujo del agua volvió a la normalidad.

Por qué funciona este método

El truco reproduce el mismo principio que un destapacaños tradicional: la fuerza hidráulica. Al presionar la botella, el agua entra con fuerza al conducto y genera una presión que empuja los residuos acumulados en el punto de bloqueo.

Una variante posible es combinar este método con agua tibia, que ayuda a ablandar los restos de grasa antes de aplicar la presión de la botella.

Cabe aclarar que el truco está pensado únicamente para obstrucciones superficiales. Si después de varios intentos el agua sigue sin bajar, lo recomendable es suspender el método y recurrir a herramientas mecánicas como cintas destapacañerías, o directamente llamar a un profesional para evitar daños en la red sanitaria.