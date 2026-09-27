Cómo dormir mejor con alergia: los 6 trucos de expertos para respirar sin congestión en primavera

Con la llegada de la primavera, la nariz tapada se convierte en enemiga del descanso, y tres especialistas estadounidenses consultados por The New York Times explicaron cómo dormir mejor con alergia estacional.

El cambio climático está alargando e intensificando la temporada de estos trastornos, según los expertos, por lo que los cuidados son necesarios.

Timothy Craig, profesor de alergia e inmunología de la Universidad Estatal de Pensilvania, recordó que muchas personas con alergias se sienten agotadas durante el día, en gran parte por la congestión nasal que interrumpe el sueño.

Al respirar, las partículas alérgenas pueden quedar atrapadas en la nariz y provocar una inflamación que se prolonga durante la noche.

Peter Hwang, otorrinolaringólogo de la Universidad de Stanford, advirtió que esa congestión empuja a respirar por la boca, una forma menos eficaz de llevar oxígeno a los pulmones.

Cómo sacar el polen del dormitorio

Reducir el polen que se acumula puertas adentro, en especial en el dormitorio, marca una diferencia real en la respiración y en el sueño, sostuvo Shelby Harris, psicóloga especializada en medicina del sueño de Nueva York.

El polen se queda pegado a la ropa incluso después de sacudirla, por lo que la especialista aconseja dejar zapatos, chaqueta o sombrero junto a la puerta apenas se llega a casa.

La ropa con polen conviene meterla directo a lavar, porque guardada en un cesto puede liberar alérgenos al aire.

Las ventanas cerradas ayudan durante la temporada de alergias, sobre todo cuando el recuento de polen es elevado, y los mosquiteros comunes no filtran esas partículas.

La Asthma and Allergy Foundation of America sugiere pasar la aspiradora una o dos veces por semana, siempre con un equipo certificado como "respetuoso con el asma y las alergias".

Craig sumó otra herramienta: un purificador de aire filtra los alérgenos que flotan en el ambiente.

Dormir mejor con alergia estacional es posible con estos 6 trucos de expertos.

La rutina para descansar con alergias

Los expertos en sueño recomiendan lavar las sábanas una vez por semana, pero en plena temporada de alergias, Harris propuso cambiar la ropa de cama, sobre todo las fundas de almohada, dos veces por semana o más.

Otra alternativa útil son las fundas antialérgicas para colchón y almohadas que evitan que el polen quede atrapado adentro.

Otro consejo apunta a la ducha nocturna con lavado de pelo para dejar el polen lejos de la almohada.

La psicóloga reconoció que los dermatólogos se estremecen con esa idea, porque bañarse todas las noches puede resecar la piel y el cabello, pero contó que puede servir cuando las alergias realmente le quitan el sueño a alguien.

Cómo aliviar la congestión nasal antes de acostarse

Según Hwang, enjuagar las fosas nasales con suero fisiológico arrastra el polen que queda en la nariz, junto con parte de la mucosidad y de la histamina que produce el cuerpo.

La solución se prepara con agua destilada o estéril, o con agua del grifo hervida durante al menos un minuto y enfriada después.

Los aerosoles nasales con esteroides reducen la inflamación, aunque necesitan varias semanas de uso diario para rendir al máximo, aclaró Craig, y por eso lo ideal es empezar unas semanas antes de la temporada y sostenerlos todo el período.

Para un alivio extra, Craig combina a veces el aerosol de esteroides con uno antihistamínico, que tampoco crea hábito y bloquea los receptores de histamina responsables de los estornudos, la picazón y el lagrimeo. Las tiras nasales, que ensanchan las fosas para que el aire circule mejor, también ayudan a respirar durante el sueño, señaló Hwang.

Zumbar como una abeja: el ejercicio que sorprende

En un estudio de 2019 con unos 60 adultos de India con congestión nasal crónica, la mitad practicó bhramari pranayama, la respiración de abeja, durante 15 minutos dos veces al día, además del aerosol de esteroides y los enjuagues salinos. La otra mitad usó solo esos dos tratamientos. Tras tres meses, el grupo que hizo el ejercicio presentó síntomas menos graves.

La técnica consiste en cerrar los oídos con los pulgares, apoyar los dedos sobre los ojos y la boca, respirar por la nariz y zumbar lento al exhalar, como una abeja. Hwang explicó que el zumbido envía vibraciones a través del cráneo que ayudan a disolver y eliminar la mucosidad.