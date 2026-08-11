¿Cómo es la Pampa del Leoncito?: el santuario natural atacado por un médico con su camioneta

Un grave atentado contra la naturaleza sacudió a la provincia de San Juan luego de que un conductor ingresara de manera ilegal con su camioneta a la Pampa del Leoncito, una reserva natural e ícono turístico situado en el departamento de Calingasta.

Tras los hechos, el descargo del imprudente conductor que quedó comprometido con la Justicia.

El vehículo avanzó más de un kilómetro y medio hacia el interior del suelo protegido hasta quedar completamente encajado, provocando profundas huellas en una arcilla sumamente frágil cuya regeneración natural podría demandar hasta un siglo.

Un paisaje único con 300 noches de cielo despejado y hábitat del puma

Ubicada al pie de la Cordillera de los Andes, la Pampa del Leoncito es una planicie arcillosa y blanquecina de unos 12 kilómetros de largo por 4 de ancho, conocida popularmente como el Barreal Blanco.

Se trata de una cuenca endorreica formada por la evaporación de un antiguo lago, caracterizada por un suelo seco, liso y agrietado en forma de polígonos.

El área destaca por sus extraordinarias condiciones astronómicas, ofreciendo más de 300 noches al año de cielo completamente despejado, limpio y sin contaminación lumínica, lo que la convierte en una de las zonas privilegiadas del planeta para la observación del espacio.

Además, forma parte del ecosistema protegido de la precordillera donde habita la fauna autóctona de la región, incluyendo especies protegidas como el puma, guanacos y diversos tipos de rapaces.

MÁS DETALLES DEL CASO

El impacto ambiental, un vehículo varado a la espera de la Justicia y sanciones en evaluación

El incidente fue protagonizado por el médico mendocino Agustín Añó, de 46 años, quien manejaba una Toyota Hilux y avanzó sobre el terreno saturado por agua y parcialmente congelado.

En su intento por liberar el rodado, generó surcos de hasta 25 centímetros de profundidad. Por orden del Juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, la camioneta permanece varada en el lugar bajo la custodia de Gendarmería Nacional, debido a que el uso de grúas o maquinaria pesada para removerla provocaría un impacto ecológico aún mayor.

El imputado, quien quedó en libertad pero vinculado a la investigación penal, argumentó ante las autoridades que el ingreso se debió a un "imprevisto" nocturno.

Ante la indignación social por la afectación a esta zona protegida vecina al Parque Nacional El Leoncito, la Municipalidad de Calingasta anticipó que impulsará reformas legales para incrementar las multas y endurecer los controles de acceso a los patrimonios naturales de la provincia de San Juan.