La familia Gelblung: el costado menos conocido de Chiche como esposo, padre y abuelo

La trayectoria profesional de Samuel "Chiche" Gelblung llevó gran parte de su exposición pública; sin embargo, en su vida privada había conformado una familia numerosa con la que tenía un vínculo muy cercano.

El periodista se casó con la modelo Cristina Seoane en 1977, a quien había conocido en una producción de fotos de los "Personajes del año" para la Revista Gente, y tuvieron tres hijos: Federico, María Margarita. Además, fue abuelo en siete oportunidades.

En una entrevista que brindó en 2024, Gelblung se definió como un padre "obsesivamente presente" debido a que la paternidad era uno de los aspectos que más cuidó a lo largo de su vida. Su contacto con la familia era prácticamente diario, según lo expuesto en diversos reportajes.

Estuvo casado durante casi 50 años con su mujer, con quienes atravesaron distintas crisis y complicaciones por el ritmo de vida que llevaba el conductor; sin embargo, la consideraba como "el gran amor" de su vida y su "equilibrio".

Quiénes son los hijos de "Chiche" Gelblung

Federico, su hijo mayor, es licenciado en Administración de Empresas y mantuvo un perfil mucho más reservado que el de su padre, quien falleció este miércoles por la mañana a los 82 años. Tuvo un paso laboral por InfoVeloz, el portal de noticias vinculado a Gelblung pero construyó su carrera laboral desde un perfil empresarial.

María Gelblung, la segunda hija del matrimonio con Cristina Seoane, fue una de las familiares que más vinculada estuvo a los medios de comunicación debido a que conformó parte de su equipo de producción; sin embargo, su perfil profesional estuvo marcado por la docencia.

Chiche tenía un vínculo muy cercano con su familia.

Por su parte, Margarita "Maggie" Gelblung fue una de las que más vinculada estuvo a la profesión de su padre debido a que trabajó como periodista en uno de los portales pertenecientes al histórico periodista y conductor y tuvo un paso por C5N, donde se desempeñó como notera. Luego de esto, desarrolló una carrera como modelo, el rubro de su madre. Estudió actuación y tuvo un emprendimiento de indumentaria durante algunos años.