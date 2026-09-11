Cómo evitar errores al armar un plazo fijo y proteger tu dinero de la inflación

El plazo fijo se mantiene como una de las herramientas de inversión más elegidas por los ahorristas argentinos para canalizar los saldos líquidos en moneda nacional.

Sin embargo, cometer equivocaciones al momento de estructurar la imposición puede traducirse en una pérdida directa de poder adquisitivo frente a la inflación o en una inmovilización innecesaria de fondos frente a eventuales urgencias financieras.

Las fallas más comunes al constituir la imposición

Para optimizar el rendimiento de la inversión y no resignar margen operativo, resulta indispensable identificar los descuidos frecuentes que cometen los usuarios al momento de ingresar el dinero en la cuenta:

Inmovilizar todo el capital en un solo tramo: Constituir un único certificado a 30 días con la totalidad del dinero disponible impide reaccionar ante imprevistos o ante eventuales subas en la tasa de interés.

Ignorar la Tasa Efectiva Anual (TEA): Concentrarse únicamente en la Tasa Nominal Anual (TNA) hace perder de vista el efecto del interés compuesto, el cual se logra al reinvestir mensualmente el capital original junto con los intereses devengados.

No comparar los rendimientos del mercado: La desregulación de las tasas mínimas implica que cada entidad determine sus propios porcentajes de retorno, por lo que renovar de forma automática sin verificar las ofertas de la competencia genera una pérdida de rentabilidad.

Estrategias para proteger el capital y mantener liquidez

Especialistas del sector financiero recomiendan diversificar los vencimientos mediante la técnica de "escalonamiento". Este método consiste en dividir el capital inicial en tres o cuatro partes iguales y colocarlas a distintos plazos (por ejemplo, a 30, 60 y 90 días), lo que garantiza contar con liquidez de manera periódica sin perder la tasa del período completo.

Asimismo, aconsejan evaluar las opciones de plazo fijo UVA para colocaciones a más largo plazo cuando se busca una cobertura directa frente al índice de precios al consumidor. La planificación de la fecha de vencimiento debe coordinarse con el calendario de compromisos mensuales para evitar la cancelación anticipada, la cual suele aplicar penalizaciones severas sobre los intereses pactados.