Cómo fue el operativo de la Noche de los Lápices y por qué se convirtió en símbolo

La Noche de los Lápices es uno de los episodios más recordados del terrorismo de Estado en la Argentina, y su nombre condensa un operativo concreto: el secuestro de un grupo de estudiantes secundarios de La Plata, en septiembre de 1976, a manos de la policía bonaerense y la inteligencia del Ejército. Medio siglo después, la fecha se transformó en un símbolo de la represión contra la juventud organizada y en una jornada de memoria que las escuelas recuerdan cada año.

El antecedente estaba en 1975, cuando estudiantes secundarios de La Plata, la mayoría militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), consiguieron el Boleto Estudiantil Secundario. En agosto de 1976, ya bajo la dictadura, ese beneficio fue suspendido, en parte para identificar a los referentes del movimiento. Semanas después llegó la represión.

Entre el 8 y el 21 de septiembre de 1976, diez estudiantes fueron secuestrados; la mayoría, en la madrugada del 16, arrancados de sus casas mientras dormían. El operativo fue comandado por el jefe de la Policía bonaerense, el general Ramón Camps, y su director de Investigaciones, el comisario Miguel Etchecolatz, con la participación del Batallón 601 de inteligencia del Ejército. Los jóvenes fueron llevados a centros clandestinos como el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield y el de Quilmes, donde fueron torturados. Seis de ellos continúan desaparecidos.

Por qué se convirtió en símbolo





El caso ganó notoriedad en democracia. Fue citado en el Nunca Más, el informe de la CONADEP, y figuró entre los casos paradigmáticos del Juicio a las Juntas de 1985, donde el testimonio del sobreviviente Pablo Díaz lo hizo público. En 1986 se publicó el libro La noche de los lápices, de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, y se estrenó la película homónima de Héctor Olivera, que llevaron la historia a un público masivo.

Ese relato también instaló una simplificación que los propios sobrevivientes matizan: la idea de que los secuestraron por reclamar el boleto. Emilce Moler, una de las sobrevivientes, remarca que el boleto fue un antecedente de 1975 y que el verdadero motivo fue la militancia. En 1998, el 16 de septiembre quedó instituido como Día de los Derechos del Estudiante Secundario e incorporado al calendario escolar. Desde entonces, cada aniversario se recuerda bajo una consigna: "Los lápices siguen escribiendo".