Cómo impacta el nuevo salario mínimo en los pagos de jubilados, pensionados y asignaciones

Este viernes 28 de agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tendrá una nueva actualización. La suba alcanzará a trabajadores registrados y a algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que toman este valor como referencia.

Actualmente, el SMVM se ubica en $376.600. Las centrales sindicales, entre ellas la CGT y la CTA, reclaman ante el Consejo del Salario un aumento sustancial para recuperar poder adquisitivo frente al costo de vida.

El nuevo valor tendrá distintos efectos según cada prestación. Por ejemplo, la Prestación por Desempleo tendrá nuevos topes, mientras que en el caso de algunos titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) se modificará el parámetro de ingresos utilizado para determinar el acceso al beneficio.

En cuanto a los jubilados, una actualización del salario mínimo puede modificar el cálculo de la garantía del 82% del SMVM. Sin embargo, esto no implica que todos los titulares de jubilaciones vayan a recibir automáticamente un aumento o un pago adicional.

Prestación por Desempleo: cómo cambiarán los pisos y topes

La Prestación por Desempleo es uno de los beneficios de la ANSES que tiene un vínculo más directo con el Salario Mínimo, ya que sus valores mínimo y máximo se calculan a partir de este.

Actualmente, el monto que puede cobrar una persona desempleada tiene un piso de $188.300 y un techo de $376.600. Esos valores equivalen al 50% y al 100% del SMVM, respectivamente.

La posible suba del Salario Mínimo impactará en diferentes prestaciones de la ANSES que usan su monto para distintas referencias (Imagen ilustrativa).

Si el Consejo del Salario establece un nuevo salario mínimo más alto, también se actualizarán estos dos límites. De todas formas, eso no significa que todos los beneficiarios vayan a cobrar el mismo monto.

El importe final depende de los ingresos que tenía el trabajador antes de perder su empleo, aunque siempre deberá mantenerse dentro del mínimo y el máximo establecidos.

AUH: cómo puede cambiar el límite de ingresos

En el caso de la Asignación Universal por Hijo, es importante aclarar que una suba del salario mínimo no genera un aumento automático en el monto de la prestación.

La relación aparece en uno de los requisitos para acceder al beneficio. Los trabajadores informales deben cumplir determinados límites de ingresos y, para este grupo, el SMVM funciona como una de las referencias utilizadas.

De esta manera, si el salario mínimo aumenta, también podría modificarse el límite de ingresos que se toma en cuenta para determinar si una persona puede acceder a la AUH. Esto no cambia, por sí solo, el monto que reciben quienes ya son titulares de la asignación.

Jubilados y el 82% del salario mínimo: quiénes pueden verse alcanzados

Finalmente, el SMVM también interviene en el cálculo de una garantía del 82% destinada a un grupo específico de jubilados: aquellos que obtuvieron su jubilación con 30 años de aportes efectivos, sin haber recurrido a una moratoria.

Con el salario mínimo actual de $376.600, el 82% equivale a $308.812. Sin embargo, ese monto está por debajo de la jubilación mínima vigente, por lo que una actualización del SMVM no significa automáticamente un aumento para todos los jubilados.

Para determinar si existe un beneficio concreto, habrá que comparar el nuevo 82% del salario mínimo con el haber mínimo jubilatorio. Solo si el resultado supera la jubilación mínima podría generarse una diferencia a favor de determinados beneficiarios.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil reúne a representantes de tres sectores: el Gobierno, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; las organizaciones sindicales, entre ellas la CGT y las CTA; y las cámaras empresariales.

La reunión para definir el nuevo valor del Salario Mínimo arrancó a las 10 de la mañana de este viernes. Por eso, con el avance del encuentro podrían conocerse novedades sobre el monto que regirá en los próximos meses.