Cómo sacar turno en ANSES para atención presencial y qué trámites se pueden hacer online

Realizar una gestión ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no siempre significa tener que acercarse personalmente a una sede.

El organismo cuenta con diferentes canales digitales para completar trámites y consultar información, mientras que determinadas solicitudes requieren atención presencial.

Para quienes necesitan acudir a una oficina, la ANSES dispone de un sistema de turnos que permite seleccionar la sede, la fecha y el horario disponibles.

A su vez, a través de mi ANSES, Atención Virtual y la aplicación oficial, los usuarios pueden resolver distintas gestiones sin salir de sus casas.

Cómo solicitar un turno en la ANSES para atención presencial





Las personas que necesiten realizar un trámite de manera presencial deben ingresar al sitio oficial del organismo y acceder al apartado "Turnos".

Una vez dentro del portal, es necesario seleccionar la opción "Solicitar un turno" y utilizar el buscador para encontrar la gestión que se desea realizar. Para avanzar, el sistema solicitará los datos personales correspondientes, entre ellos el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Después de completar la información requerida, la plataforma mostrará las alternativas disponibles para elegir una oficina y coordinar la atención.

Paso a paso para sacar un turno en la ANSES





El procedimiento permite seleccionar los datos de la cita de la siguiente manera:

Buscar una oficina: se puede realizar la búsqueda por localidad o provincia.

se puede realizar la búsqueda por localidad o provincia. Elegir la sede: el usuario deberá seleccionar el lugar donde quiere llevar adelante el trámite.

el usuario deberá seleccionar el lugar donde quiere llevar adelante el trámite. Consultar las fechas y horarios: el sistema ofrecerá las opciones disponibles para la atención.

el sistema ofrecerá las opciones disponibles para la atención. Confirmar la solicitud: una vez seleccionados los datos, se deberá validar el turno.

una vez seleccionados los datos, se deberá validar el turno. Descargar el comprobante: al finalizar el proceso, será posible guardar la constancia de la cita.

Se recomienda revisar los datos antes de confirmar la solicitud y conservar el comprobante del turno para el día de la atención.

Qué trámites de la ANSES se pueden hacer de manera online





Antes de reservar una cita, es importante verificar si la gestión que se necesita realizar está disponible por internet. La ANSES ofrece distintas opciones que permiten completar solicitudes y consultas sin concurrir a una oficina.

Estos servicios pueden utilizarse desde una computadora mediante mi ANSES o Atención Virtual. También es posible ingresar desde un celular a través de la aplicación Mi ANSES.

Para acceder a estas plataformas, se requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Según el listado de gestiones digitales del organismo, entre los trámites que pueden realizarse online se encuentran:

Consultar el recibo de haberes.

Solicitar la Asignación por Prenatal.

Gestionar la Asignación por Maternidad o Maternidad Down.

Tramitar la Asignación por Matrimonio.

Solicitar la Asignación por Nacimiento o Adopción.

Gestionar la autorización para el cobro de la Asignación por Hijo con Discapacidad.

Solicitar la Prestación por Desempleo para trabajadores en relación de dependencia.

Solicitar la Prestación por Desempleo para trabajadores de la construcción.

Realizar el cambio de obra social para trabajadores.

Modificar el medio de cobro de jubilaciones y pensiones.

Elegir el medio de cobro para asignaciones y programas.

Solicitar la Pensión No Contributiva por Invalidez.

Presentar un certificado escolar.

La posibilidad de realizar cada trámite de forma digital está vinculada con los requisitos y las condiciones particulares de la gestión.

Cómo crear la Clave de la Seguridad Social





Para utilizar los servicios online del organismo, los usuarios deben contar con una Clave de la Seguridad Social. Quienes todavía no la tienen pueden crearla desde la plataforma mi ANSES.

El proceso comienza en el sitio oficial y requiere completar algunos datos personales para validar la identidad.

Cómo generar la clave paso a paso





1. Ingresar a mi ANSES: acceder a la plataforma y seleccionar la opción "Creá tu clave".

2. Completar la información solicitada: ingresar el CUIL y el número de trámite del DNI.

3. Responder las preguntas de seguridad: el sistema realizará preguntas para verificar la identidad del usuario.

4. Crear una contraseña: establecer una clave segura y fácil de recordar.

5. Comenzar a utilizar los servicios: una vez habilitada, la clave permitirá ingresar a mi ANSES y Atención Virtual desde una computadora o un celular.

La contraseña deberá cumplir con las condiciones de seguridad establecidas por la plataforma para poder ser utilizada.

Qué gestiones requieren una clave con nivel 3 de seguridad





No todas las operaciones utilizan el mismo nivel de seguridad. La ANSES señala que algunas gestiones, entre ellas el acceso a aplicaciones corporativas, pueden requerir una Clave de la Seguridad Social con nivel 3.

En esos casos, el procedimiento debe realizarse de manera presencial en una oficina del organismo. Para gestionar este tipo de clave, la ANSES indica que es necesario presentar el DNI vigente.

A diferencia de otros trámites presenciales, esta gestión puede realizarse sin turno previo, de acuerdo con las indicaciones del organismo.

ANSES: qué tener en cuenta antes de pedir un turno





El sistema de turnos está destinado a las gestiones que requieren atención presencial. Por eso, antes de solicitar una cita, es conveniente revisar si el trámite puede completarse mediante mi ANSES, Atención Virtual o la aplicación oficial.

Consultar previamente las alternativas disponibles permite identificar el canal adecuado para cada solicitud. Cuando la gestión exige concurrir a una oficina, el usuario deberá ingresar al sitio de la ANSES, seleccionar el trámite correspondiente y elegir entre las fechas y horarios habilitados.

De esta manera, el organismo ofrece opciones presenciales y digitales para que los usuarios puedan realizar sus gestiones según los requisitos de cada procedimiento.