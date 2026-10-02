Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados y de cuánto sería el cobro estimado en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima los detalles para la liquidación del segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a diciembre de 2026. La acreditación beneficiará a más de siete millones de jubilados y pensionados en todo el país.

El aguinaldo se depositará en forma conjunta con el haber mensual y el bono extraordinario que determine el Ejecutivo, siguiendo el calendario unificado por terminación de DNI antes de las fiestas de fin de año.

Cómo se calcula el aguinaldo de los jubilados





El cálculo del Sueldo Anual Complementario se realiza según los parámetros fijados por la Ley de Movilidad y el régimen previsional unificado:

Fórmula de cálculo: equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el segundo semestre (de julio a diciembre).

Exclusión de bonos: el monto se determina exclusivamente sobre el haber básico sin contemplar suplementos o el refuerzo de $70.000.

Proyección de aumentos: como la movilidad ajusta mes a mes por inflación, el haber de diciembre suele ser el más alto del semestre y el que determina el importe final del medio aguinaldo.

Importes proyectados para el cobro de diciembre





Tomando como base las escalas de haberes de fin de año, el cálculo estimado para las distintas prestaciones se ubica en los siguientes valores de referencia:

Jubilación mínima: para un haber base estimado en torno a los $440.000, el medio aguinaldo se posicionará cerca de los $220.000.

Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados.

Jubilación máxima: en las escalas superiores, el medio aguinaldo rondará el $1.500.000 (calculado sobre un haber máximo que roza los $3.000.000).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el extra por SAC se ubicará en torno a los $175.000.

Pensiones No Contributivas (PNC): el cálculo estimado asigna un medio aguinaldo cercano a los $155.000.

Requisitos y modalidad de pago





La acreditación del Sueldo Anual Complementario no requiere ningún trámite presencial o gestión previa en las oficinas del organismo: