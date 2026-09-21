Con el incremento confirmado por movilidad mensual, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara la liquidación de las jubilaciones y pensiones para octubre.

En ese escenario, una de las mayores certezas para los beneficiarios es la continuidad del bono previsional de hasta $70.000, cuya implementación se definirá de manera oficial mediante un nuevo decreto.

Tal como ocurrió en los meses previos, el refuerzo económico no se abonará del mismo modo para todos, sino que se dividirá según el nivel de ingresos de cada titular.

Bono completo o proporcional: los dos grupos de cobro en octubre





El esquema de distribución para el "plus" de la ANSES mantendrá tres escalas diferenciadas:

Bono de $70.000 completo: alcanzará de manera directa a los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo.

Bono variable: destinado a quienes cobren un monto superior a la mínima, pero no lleguen al techo fijado para la cobertura del refuerzo. En estos casos, la ANSES acreditará un proporcional hasta alcanzar dicho límite.

Sin bono: aquellos beneficiarios cuyos haberes superen el tope mensual no recibirán el adicional extraordinario.

Cómo se divide el pago de los dos bonos para jubilados en octubre.

Calendario de pago confirmado para octubre





Las fechas de cobro quedaron ratificadas a través de la Resolución 349/2025. Los días de acreditación según la terminación del DNI se dividen en dos etapas:

Haberes mínimos

DNI finalizados en 0: 8 de octubre.

DNI finalizados en 1: 9 de octubre.

DNI finalizados en 2: 13 de octubre.

DNI finalizados en 3: 14 de octubre.

DNI finalizados en 4: 15 de octubre.

DNI finalizados en 5: 16 de octubre.

DNI finalizados en 6: 19 de octubre.

DNI finalizados en 7: 20 de octubre.

DNI finalizados en 8: 21 de octubre.

DNI finalizados en 9: 22 de octubre.

Haberes superiores al mínimo