Cómo solicitar la Tarifa Social en servicios y transporte: requisitos y trámite paso a paso

En un contexto económico que obliga a muchas familias a cuidar cada vez más sus gastos, acceder a beneficios en servicios esenciales puede representar un alivio importante.

La Tarifa Social está destinada a distintos sectores de la población y permite acceder a condiciones diferenciales en servicios como luz, gas, agua y transporte.

El beneficio no es automático y los requisitos varían según el servicio y la situación particular de cada persona o grupo familiar.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social





Entre los sectores contemplados aparecen jubilados y pensionados, titulares de la AUH, personas con discapacidad y beneficiarios de programas sociales.

También pueden acceder determinados trabajadores, monotributistas y personas que cumplen condiciones específicas de vulnerabilidad económica.

Tarifa Social para el gas: cuáles son los requisitos





Para solicitar el beneficio en el servicio de gas, pueden acceder quienes cumplan alguna de estas condiciones:

Jubilados, pensionados o trabajadores con ingresos brutos de hasta 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Monotributistas con ingresos mensualizados que no superen 2 SMVM.

Titulares de una Pensión No Contributiva con ingresos brutos de hasta 2 SMVM.

Beneficiarios de programas sociales.

Titulares del Monotributo Social.

Trabajadores incluidos en el régimen especial para personal de casas particulares de la Ley 26.844.

Beneficiarios del seguro por desempleo.

Titulares de la Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Personas con Certificado Único de Discapacidad.

Titulares o convivientes de personas con enfermedades que requieren electrodependencia.

La solicitud puede realizarse de manera online a través de la ANSES. También se puede consultar información adicional ante el organismo regulador correspondiente.

Quiénes quedan afuera del beneficio para el gas

Además de cumplir con las condiciones de ingresos o prestaciones, existen determinadas situaciones que impiden acceder a la Tarifa Social.

No pueden obtenerla quienes sean propietarios de más de un inmueble, tengan un vehículo de hasta 10 años de antigüedad -salvo que cuenten con certificado de discapacidad- o sean propietarios de aeronaves o embarcaciones de lujo.

Cómo funciona la Tarifa Social para la electricidad



En el caso de la electricidad, la Tarifa Social es determinada por cada provincia de acuerdo con sus propias condiciones socioeconómicas.

Para quienes viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la información correspondiente a Edenor y Edesur puede consultarse ante el organismo regulador.

En el resto del país, los usuarios deben comunicarse con el ente regulador de energía de su provincia para conocer las condiciones y el procedimiento.

Tarifa Social para agua y cloacas



En CABA y el Gran Buenos Aires también existe un beneficio para los servicios de agua y cloacas.

Pueden acceder hogares unipersonales cuyos ingresos netos sean inferiores a dos jubilaciones mínimas, sumando una jubilación mínima por cada integrante adicional.

También están contemplados hogares cuyos ingresos estén destinados principalmente a gastos de subsistencia, familias con integrantes con discapacidad o enfermedades crónicas y hogares monoparentales.

Para realizar la gestión, se puede concurrir personalmente a Callao 982, Ciudad de Buenos Aires, o comunicarse al 0800-333-0200.

También están disponibles el WhatsApp +54 11 3987-0790 y el correo electrónico tarifa.social@eras.gob.ar.

Cómo acceder a la Tarifa Social de la SUBE



El beneficio también alcanza al transporte público mediante la Tarifa Social Federal de la SUBE.

Para utilizarla, la tarjeta debe estar registrada. Quienes todavía no tengan una cuenta pueden acercarse a un Centro de Atención SUBE con el último DNI vigente.

Entre los grupos que pueden acceder se encuentran:

Jubilados y pensionados.

Titulares de AUH y AUE.

Beneficiarios de Progresar.

Trabajadores de casas particulares.

Excombatientes.

Beneficiarios de Hacemos Futuro, Argentina Trabaja y Ellas Hacen.

Titulares del Monotributo Social.

Personas que reciben pensiones no contributivas.





Las personas con discapacidad pueden continuar viajando de manera gratuita y no necesitan contar con una tarjeta SUBE para acceder a ese beneficio.

Una ayuda que depende de cada servicio



La Tarifa Social no funciona de la misma manera para todos los servicios. Cada prestación tiene sus propios requisitos, organismos responsables y mecanismos de solicitud.

Por eso, antes de iniciar el trámite, es importante identificar qué beneficio corresponde según la situación particular y el servicio que se busca abaratar.

Para muchas familias, jubilados y beneficiarios de programas sociales, conocer estas alternativas puede significar una diferencia concreta en los gastos de cada mes.