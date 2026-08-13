Cómo tramitar la jubilación en ANSES: los 3 pilares fundamentales que deben cumplir quienes busquen acceder al beneficio

La jubilación es uno de los trámites más importantes que deben realizar quienes llegan al final de su etapa laboral. Para acceder al beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), es necesario cumplir con tres condiciones fundamentales.

Actualmente, el organismo previsional paga una jubilación mínima de $419.775,93, tras aumento del 1,89% aplicado en agosto y calculado a partir de la inflación de junio. Este ajuste forma parte de la fórmula de movilidad previsional, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC para actualizar los haberes.

Además, por el momento sigue vigente el bono extraordinario de $70.000 para determinados jubilados. Se trata de un refuerzo que empezó a otorgarse en un contexto de alta inflación y que, aunque permanece congelado en ese monto desde 2024, sigue acompañando a los haberes previsionales.

Los 3 requisitos para jubilarse en ANSES

Para iniciar el trámite de una jubilación ordinaria en ANSES, hay tres aspectos centrales que se deben tener en cuenta: la edad, los años de aportes y que la historia laboral esté correctamente registrada.

1. Edad requerida para jubilarse

La edad mínima para acceder a una jubilación ordinaria es diferente según cada caso:

Mujeres: 60 años.

Hombres: 65 años.

El trámite puede comenzar hasta tres meses antes de alcanzar la edad jubilatoria requerida.

2. Cuántos años de aportes se necesitan

Para acceder a la jubilación ordinaria, se requieren 30 años de aportes registrados.

Los períodos aportados como monotributista o trabajador autónomo también son válidos y pueden sumarse a los realizados durante trabajos en relación de dependencia.

3. Cómo consultar la historia laboral en ANSES

Antes de solicitar un turno, es importante revisar que todos los aportes estén registrados correctamente. Para hacerlo, se debe ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y seguir este camino:

Trabajo - Consultar Historia Laboral.

Si existen períodos trabajados que no aparecen en el sistema, es importante juntar documentación que permita acreditarlos, como recibos de sueldo o certificaciones de servicios.

Para el día del turno, se debe contar con:

DNI actualizado.

Formulario P.S. 6.18 de Solicitud de Prestaciones Previsionales.

Recibos de sueldo, certificaciones de servicio u otra documentación que permita acreditar aportes que no figuren en ANSES.





Quienes quieran acceder a una jubilación de ANSES deben cumplir con una serie de requisitos y realizar el trámite correspondiente.

Qué pasa si no se tienen los 30 años de aportes

No alcanzar exactamente los 30 años de aportes no significa necesariamente que no exista ninguna alternativa. Hay mecanismos que permiten completar o compensar parte de los años requeridos.

Compensación por exceso de edad

Cuando una persona supera la edad mínima para jubilarse, puede compensar parte de los años de aportes faltantes. ANSES reconoce un año de aportes por cada dos años de edad que excedan la edad jubilatoria.

Por ejemplo, un hombre que se jubila a los 67 años puede compensar dos años de edad excedente y, de esa manera, necesitar 29 años de aportes en lugar de 30.

Reconocimiento de aportes por tareas de cuidado

Las mujeres pueden acceder a un reconocimiento de años de aportes por las tareas de cuidado realizadas durante la crianza de sus hijos.

La cantidad de años que pueden computarse varía según cada situación. Se contempla un reconocimiento adicional en determinados casos, como cuando el hijo tiene una discapacidad o cuando la madre percibió la Asignación Universal por Hijo (AUH).

PUAM para quienes no reúnen los aportes necesarios

Otra alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los años de aportes necesarios para jubilarse y cumplen con las demás condiciones establecidas para acceder a la prestación.

El monto de la PUAM equivale al 80% de una jubilación mínima. Actualmente, la prestación es de $335.820,74, aunque con el bono extraordinario de $70.000 el total asciende a $405.820,74.

Cómo realizar el trámite de jubilación en ANSES

El trámite para solicitar la jubilación comienza con la revisión de los aportes registrados y continúa con la presentación de la documentación correspondiente en una oficina de ANSES.

1. Revisar los aportes en Mi ANSES

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, dirigite a:

Trabajo - Consultar Historia Laboral.

Ahí podés comprobar que todos los períodos trabajados y los aportes realizados figuren correctamente en el sistema.

2. Reunir la documentación y solicitar un turno

Si la historia laboral está completa, juntá la documentación necesaria y solicitá un turno para realizar el trámite de jubilación en una oficina de ANSES.

Para la cita, es fundamental llevar el DNI y la documentación que permita acreditar los períodos de trabajo o aportes que no aparezcan registrados, si corresponde.

Ante cualquier duda, se puede ingresar a anses.gob.ar para consultar información sobre cobros, calendario de pagos, requisitos, pasos para tramitar la jubilación y solicitud de turnos.