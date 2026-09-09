Cómo tramitar la licencia por maternidad para personal de casas particulares

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó el procedimiento que deben seguir los empleadores de casas particulares para informar una licencia por maternidad.

La gestión se realiza mediante el sistema online del organismo y permite registrar formalmente el período durante el cual la trabajadora permanecerá alejada de sus tareas por el nacimiento de un hijo.

La licencia por maternidad para trabajadoras de casas particulares está contemplada por la Ley 26.844 y establece un período de 90 días corridos. Durante ese lapso rige la prohibición de trabajar y se mantiene el derecho a conservar el puesto laboral.

¿Cómo tramitar la licencia por maternidad ante ARCA?





El procedimiento comienza cuando la trabajadora informa formalmente a su empleador la fecha probable de parto. Para hacerlo, debe presentar un certificado médico en el que conste de manera fehaciente la fecha probable de parto (FPP).

A partir de esa notificación, el empleador debe realizar la declaración correspondiente ante ARCA. El trámite se gestiona de manera digital y requiere ingresar con la Clave Fiscal al portal del organismo.

Una vez dentro, se debe acceder a la herramienta denominada "Personal de Casas Particulares". Allí, el empleador tiene que seleccionar a la trabajadora correspondiente y registrar el período de licencia que fue informado.

La normativa contempla un total de 90 días corridos de licencia, aunque existen dos alternativas para distribuirlos:

Esquema tradicional: 45 días antes del parto y otros 45 días posteriores al nacimiento.

45 días antes del parto y otros 45 días posteriores al nacimiento. Esquema diferido: la trabajadora puede reducir el período previo al parto hasta un mínimo de 30 días y acumular los días restantes para utilizarlos después del nacimiento, alcanzando un total de 60 días de licencia posparto. Esta modalidad requiere la correspondiente prescripción médica.





Una vez registrada la licencia, comienza el período durante el cual la trabajadora no debe prestar tareas y se mantiene la garantía de conservación de su puesto.

Además, al cargar la novedad en el sistema, ARCA realiza las modificaciones correspondientes sobre las obligaciones del empleador durante el período de licencia, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

La licencia por maternidad que otorga la ANSES es de 90 días para la trabajadora y puede distribuirse según el esquema tradicional o el esquema diferido.

Asignación por Maternidad para empleadas domésticas: ¿Cómo gestiona la ANSES el pago?





Durante la licencia, el costo de la prestación económica no recae directamente sobre el empleador. La cobertura está a cargo del sistema de seguridad social mediante la Asignación por Maternidad que abona la ANSES.

El beneficio funciona como una prestación dineraria destinada a garantizar los ingresos de la trabajadora durante los 90 días correspondientes a la licencia.

Según la información difundida sobre el régimen, el monto de la asignación equivale a la remuneración bruta habitual de la trabajadora, de manera que durante el período de licencia pueda mantener el ingreso correspondiente.