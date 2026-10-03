Cómo y dónde se puede seguir la Peregrinación a Luján desde casa

Miles de fieles se preparan para caminar hasta la Basílica de Luján, pero no todos pueden hacerlo. ¿Es posible seguir la Peregrinación a Luján sin moverse de casa?

La caminata recorre hasta 60 kilómetros y la organización respondió esa duda en su sitio oficial. La respuesta alegra a quienes se quedan en casa.

¿Dónde ver la Peregrinación a Luján en vivo?

La respuesta oficial es sí, se puede seguir la caminata en tiempo real por YouTube. Hay dos canales habilitados para hacerlo.

Uno es el de La Pere Luján, que se encuentra como @LaPereLujan. El otro es el del Santuario de Luján, bajo el nombre @SantuariodeLujan.

Alcanza con ingresar a cualquiera de los dos cuando comience la jornada del sábado 3 de octubre.

El lema de esta edición: "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

Horarios de la Peregrinación Juvenil: cuándo arranca

La caminata parte desde la parroquia San Cayetano de Liniers, en Cuzco 150, Ciudad de Buenos Aires. La imagen peregrina inicia su recorrido a las 10:00.

El operativo, en cambio, comienza a las 8:00. Antes de esa hora no habrá puestos sanitarios, de apoyo ni cortes de ruta.

En Luján habrá misas para los peregrinos. El sábado se celebrarán a las 7:00, 8:00 y 9:30 dentro de la Basílica, y desde las 11:00 en la Plaza Belgrano.

El domingo 4 de octubre, la misa de las 7:00 en la Plaza Belgrano estará presidida por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva.

Operativo y recomendaciones para quienes caminan

El padre Juan Bautista Xatruch, titular de la Comisión de Piedad Popular, definió la convocatoria como una "fiesta de la fe". Explicó que los peregrinos llegan con pedidos, agradecimientos y promesas.

El operativo suma 6.000 voluntarios, puestos sanitarios gratuitos y puestos de agua y bebidas calientes, coordinados con la provincia y los municipios.

La lluvia prevista para la mañana del sábado no cambiará el despliegue. Xatruch aconsejó llevar gorra y una campera impermeable.

Para la caminata, recomendó: