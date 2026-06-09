Con aguinaldo de ANSES incluido: ¿Qué jubilados cobran hoy, martes 9 de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le da continuidad este martes 9 de junio de 2026 a su calendario de pagos más "fuerte" de la primera mitad del año.

Tras la apertura de las liquidaciones en la jornada de ayer, las entidades bancarias habilitan los fondos correspondientes al segundo grupo de jubilados y pensionados.

La ventaja de este cronograma es que en una única fecha se deposita el haber con el aumento del 2,58%, la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo, y el bono de refuerzo extraordinario.

Calendario de ANSES: ¿Qué jubilados tienen fecha de cobro el martes 9 de junio?





De acuerdo con el organigrama oficial, los titulares con prioridad de cobro en esta segunda jornada son:

Jubilados y pensionados de la mínima : DNI finalizados en 1 .

Pensiones No Contributivas (PNC): titulares por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más con DNI finalizados en 2 y 3.

Jubilados: ¿Cuánto se deposita este martes en las cuentas de la mínima?





Para los jubilados de la mínima y los pensionados, se confirmó la continuidad del bono de $70.000 mediante el Decreto 399/2026.

Al sumarse el aguinaldo, el desglose de los depósitos automáticos se compone de la siguiente manera:

Haber mensual (con aumento del 2,58%) : $403.317,99.

Medio aguinaldo (50% del básico de junio) : $201.658,99.

Bono de refuerzo : $70.000.

Monto total: $674.976,99.

Por otra parte, el resto de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez que cobran este martes perciben un básico de $282.322,60. Al fusionarse con sus respectivos aguinaldos ($141.161,30) y el bono, da como resultado $493.483,90.

¿Qué jubilados y pensionados cobran hoy, martes 9 de junio?

Cómo sigue el cronograma de los haberes mínimos





Una vez concluida la actividad bancaria del martes, el esquema de la ANSES para los jubilados que no superan la mínima continuará bajo el orden habitual de finalización de documento:

DNI finalizados en 1: martes 9 de junio.

DNI finalizados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI finalizados en 3: jueves 11 de junio.

DNI finalizados en 4: viernes 12 de junio.

DNI finalizados en 5: martes 16 de junio.

DNI finalizados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI finalizados en 7: jueves 18 de junio.

DNI finalizados en 8: viernes 19 de junio.

DNI finalizados en 9: lunes 22 de junio.

¿Cuándo cobran los titulares de Pensiones No Contributivas?





Mientras que los beneficiarios con documentos finalizados en 0 y 1 ya cobraron el lunes 8 de junio, las fechas que restan son las siguientes: