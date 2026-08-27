Con aumento y bono: ANSES informó desde qué día se liquidan los haberes de jubilados en septiembre

Los jubilados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán novedades importantes en septiembre, ya que los haberes llegarán con un nuevo aumento. Ahora, el organismo informó desde qué día comenzarán las liquidaciones.

La suba será del 2,11% y se calcula a partir del último dato de inflación difundido por el INDEC, correspondiente a julio. Esto responde a la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los montos todos los meses de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con esta actualización, el haber mínimo pasaría de $419.775,93 a $428.591,22, aproximadamente. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima tendrían un incremento cercano a los $9.000.

El uso de "aproximadamente" responde a que ANSES todavía no oficializó los nuevos montos. Sin embargo, es posible estimarlos a partir del porcentaje de inflación de julio, que ya fue difundido por el INDEC y es el que se utiliza para calcular la movilidad de septiembre.

Además del aumento, los jubilados y pensionados que cumplan con los requisitos volverían a recibir el bono extraordinario. Si bien todavía resta que el Gobierno lo oficialice mediante un decreto, el refuerzo se mantendría en $70.000 y, para determinados beneficiarios, sería proporcional, es decir, recibirían un monto menor.

Cuándo ANSES habilita las liquidaciones de septiembre 2026 para jubilados

La fecha de inicio de las liquidaciones de septiembre 2026 ya está definida. La plataforma Mi ANSES habilitará desde el martes 8 de septiembre la consulta de los haberes correspondientes al próximo mes.

A partir de ese día, los beneficiarios podrán ingresar a la página web para consultar el detalle de sus próximas liquidaciones. Para acceder, deberán identificarse con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El calendario se organizará, como ocurre habitualmente, según la terminación del DNI de cada beneficiario. Los jubilados y pensionados cuyo documento termine en 0 serán los primeros en cobrar los haberes de septiembre, que llegarán con el aumento correspondiente y, para quienes cumplan con los requisitos, el bono extraordinario.

Jubilados de la ANSES recibirán los pagos de septiembre con bono y aumento del 2,11% en sus haberes (Imagen ilustrativa).

Luego, los depósitos continuarán de manera escalonada de acuerdo con las distintas terminaciones de DNI. Septiembre no tendrá feriados nacionales, por lo que el cronograma no sufrirá interrupciones adicionales más allá de los fines de semana.

En el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo, el calendario de septiembre finalizará el lunes 21.

Además de los jubilados y pensionados, el resto de los titulares de prestaciones de ANSES también podrá consultar las novedades y los montos actualizados correspondientes a septiembre desde la fecha mencionada.

Nuevos haberes de jubilados y pensionados de ANSES en septiembre 2026

Con el aumento del 2,11%, los haberes previsionales tendrán nuevos valores en septiembre. A esto se suma el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas.

Los principales montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $428.591,22. Con el bono, el total será de $498.591,22 .

: $428.591,22. Con el bono, el total será de . Jubilación máxima: $2.884.295,54.

PUAM: $342.906,56. Con el refuerzo, llegará a $412.906,56.

PNC por invalidez o discapacidad: $300.043,24. Con el bono, el total será de $370.043,24.

PNC por vejez: $300.043,24. Con el refuerzo, alcanzará los $370.043,24.

PNC para madres de siete hijos: $428.633,20. Con el bono, el monto total será de $498.633,20.

Montos de las asignaciones familiares del SUAF

Las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también tendrán nuevos valores. El monto que recibe cada familia depende, entre otros factores, de sus ingresos. Para quienes se encuentran dentro del primer rango, los importes serán:

Asignación por hijo: $77.025.

Asignación por hijo con discapacidad: $250.780.

Prenatal: $77.025.

Nacimiento: $89.782.

Adopción: $536.774.

Matrimonio: $134.430.

Cónyuge: $18.691.

Además, se actualizarán los topes de ingresos para acceder al SUAF. El límite individual será de $3.157.449, mientras que el ingreso máximo del grupo familiar quedará en $6.314.897.

Cuánto se cobra por la AUH en septiembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también tendrá un aumento del 2,11%. El monto bruto será de $154.031, aunque ANSES retendrá el 20% correspondiente.

Por eso, el esquema quedará de la siguiente manera:

AUH por hijo: $154.031, con $30.806,20 retenidos y $123.224,80 de cobro directo.

AUH por hijo con discapacidad: $501.537, con $100.307,40 retenidos y $401.229,60 de cobro directo.

El monto retenido se acumula y puede cobrarse posteriormente cuando se presenta la documentación correspondiente ante ANSES.

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días, establecido por la Ley 27.611, también tendrá una actualización y llegará a $58.098 en septiembre.

En cambio, la Tarjeta Alimentar no se ajusta mediante la fórmula de movilidad de ANSES. Por eso, sus montos se mantendrán sin cambios:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Ante cualquier duda o consulta sobre los montos, las liquidaciones o el calendario de pagos de septiembre, los beneficiarios podrán ingresar a Mi ANSES a partir del 8 de septiembre. Para hacerlo, deberán acceder con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Además, el organismo previsional publicará las novedades y los detalles de las prestaciones en su sitio oficial, anses.gob.ar, dentro de la sección "Noticias". Se espera que esta información esté disponible durante los primeros días de septiembre.